Кононов рассказал о причинах ухода ряда игроков из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов озвучил причины, по которым клуб расторг контракты с несколькими футболистами.

Сегодня красно-белых покинули защитник Марко Петкович и полузащитники Ивелин Попов и Роман Еременко. Ранее – Александр Самедов. Также москвичи хотя отдать в аренду хавбеков Джано и Артема Тимофеева.

– Сегодня контракт с Романом был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Роман Ерeменко – хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чем-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести «Спартаку» немало пользы.

По тем же причинам «Спартак» расстается с Ивелином Поповым, игроком достаточно квалифицированным. К слову, внесшим свой вклад в чемпионство. Однако в последнее время этот футболист получал не так много игровой практики, как ему хотелось бы. Сегодня трудовой договор с ним, как и с Марко Петковичем, расторгнут по соглашению сторон. Теперь у них будет возможность проявить себя с лучшей стороны в новых клубах. Чего им и желаю.

– А что скажете про Александра Самедова, который покинул «Спартак» ранее?

– Ситуация во многом схожая: на его позиции у нас есть молодые перспективные игроки. В то же время Александр еще хочет играть, и, как я понимаю, играть регулярно. Он, безусловно, мастер, за его плечами яркая карьера. Но опять же он не в том возрасте, чтобы ждать своего часа на скамейке запасных. При этом в другом клубе, где не так велика конкуренция, Самедов вполне может выходить в стартовом составе.

– А что ждет Джано Ананидзе и Артема Тимофеева?

– Мы рассчитываем, что эти игроки будут выступать за другие клубы на правах аренды. Цель понятна: им нужно получать максимальную игровую практику. Мы же продолжим за ними внимательно наблюдать с надеждой, что они будут прогрессировать.