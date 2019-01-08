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    Кононов рассказал о причинах ухода ряда игроков из «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов озвучил причины, по которым клуб расторг контракты с несколькими футболистами.

    Сегодня красно-белых покинули защитник Марко Петкович и полузащитники Ивелин Попов и Роман Еременко. Ранее – Александр Самедов. Также москвичи хотя отдать в аренду хавбеков Джано и Артема Тимофеева.

    – Сегодня контракт с Романом был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Роман Ерeменко – хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чем-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести «Спартаку» немало пользы.

    По тем же причинам «Спартак» расстается с Ивелином Поповым, игроком достаточно квалифицированным. К слову, внесшим свой вклад в чемпионство. Однако в последнее время этот футболист получал не так много игровой практики, как ему хотелось бы. Сегодня трудовой договор с ним, как и с Марко Петковичем, расторгнут по соглашению сторон. Теперь у них будет возможность проявить себя с лучшей стороны в новых клубах. Чего им и желаю.

    – А что скажете про Александра Самедова, который покинул «Спартак» ранее?

    – Ситуация во многом схожая: на его позиции у нас есть молодые перспективные игроки. В то же время Александр еще хочет играть, и, как я понимаю, играть регулярно. Он, безусловно, мастер, за его плечами яркая карьера. Но опять же он не в том возрасте, чтобы ждать своего часа на скамейке запасных. При этом в другом клубе, где не так велика конкуренция, Самедов вполне может выходить в стартовом составе.

    – А что ждет Джано Ананидзе и Артема Тимофеева?

    – Мы рассчитываем, что эти игроки будут выступать за другие клубы на правах аренды. Цель понятна: им нужно получать максимальную игровую практику. Мы же продолжим за ними внимательно наблюдать с надеждой, что они будут прогрессировать.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4292

      derrik2000 1 минуту назад

      Всё корректно, чётко, аргументированно, указав на заслуги Самедова и Попова в команде.
      О Петковиче вскользь упомянул, да оно и понятно: ничегошеньки-то он в Спартаке не показал.

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      Рейтинг: +4256

      Сильвербой 1 минуту назад

      Где усиление которое выведет наш клуб на уровень, при котором мы не будем в Европе как обосранные котята смотреться, где нас дрючат все кому не лень!!!??? Почему "Ромашка" еще в команде?

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      Рейтинг: +1694

      Агасфер 7 минут назад

      Великий трибун возглавил некогда успешный клуб "Спартак".Говорит и говорит,говорит и говорит...Скоро,возможно,и тренировать начнёт.С привычным для его карьеры финалом:Не он,так его,и до причин не всегда докопаешься.

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