Зинин заявил, что не понимает, зачем «Спартак» пригласил Петковича

Спортивный менеджер Алексей Зинин рассказал о различных нюансах, связанных с трансферами игроков и выразил недоумение, для чего минувшим летом «Спартак» подписывал сербского правого защитника Марко Петковича.

– Если подводить итоги сезона, назовите три худших трансфера.

– Говорить о том, насколько трансфер не удался, нельзя до тех пор, пока игрок окончательно не покинул команду. Потому что трансферы носят разную направленность. Есть игроки, которых берут на перспективу. Есть те, которым изначально нужно больше времени на адаптацию. Бывают трансферы, когда игрока берут сугубо на роль дублера – и для того, чтобы понять, что этот трансфер собой представляет, иной раз нужно ждать годами.

Бывают случаи, когда списанный игрок при другом руководителе или тренере превращается в главный двигатель команды. Я, например, был причастен к трансферу Ману Фернандеша в «Локо» и могу сказать, что был момент, когда этот трансфер в клубе считали провальным. И знаю, через какие испытания игроку пришлось пройти. А сегодня – он лидер, человек, который помогает команде завоевывать медали. Что поменялось? Игрок-то остался прежним. Просто ему стали доверять.

Также при оценке трансфера важно учитывать, насколько он затратный, какая зарплата у игрока. Бывают ментальные трансферы – и там важно знать, что игрок дает команде и клубу вне поля.

Поэтому про худшие трансферы говорить не буду. Это неправильно и некорректно. Скажу лишь о трансферах, которые мне непонятны ни с одной точки зрения. Номер один – это Петкович в «Спартаке».

В такую команду, как «Спартак», можно взять игрока либо за высокий уровень, либо за выдающиеся качества, либо за умение побеждать вопреки всему. В крайнем случае иногда приходится брать за паспорт. Но ни того, ни другого, ни третьего, ни четвертого выявить не удалось. И по ощущениям, в игроке нет чего-то такого «запрятанного», что можно было бы раскрыть.

В нынешнем сезоне Петкович выходил на поле в восьми матчах «Спартака».