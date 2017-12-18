Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Зинин заявил, что не понимает, зачем «Спартак» пригласил Петковича

    Зинин заявил, что не понимает, зачем «Спартак» пригласил Петковича

    Спортивный менеджер Алексей Зинин рассказал о различных нюансах, связанных с трансферами игроков и выразил недоумение, для чего минувшим летом «Спартак» подписывал сербского правого защитника Марко Петковича.

    – Если подводить итоги сезона, назовите три худших трансфера.

    – Говорить о том, насколько трансфер не удался, нельзя до тех пор, пока игрок окончательно не покинул команду. Потому что трансферы носят разную направленность. Есть игроки, которых берут на перспективу. Есть те, которым изначально нужно больше времени на адаптацию. Бывают трансферы, когда игрока берут сугубо на роль дублера – и для того, чтобы понять, что этот трансфер собой представляет, иной раз нужно ждать годами.

    Бывают случаи, когда списанный игрок при другом руководителе или тренере превращается в главный двигатель команды. Я, например, был причастен к трансферу Ману Фернандеша в «Локо» и могу сказать, что был момент, когда этот трансфер в клубе считали провальным. И знаю, через какие испытания игроку пришлось пройти. А сегодня – он лидер, человек, который помогает команде завоевывать медали. Что поменялось? Игрок-то остался прежним. Просто ему стали доверять.

    Также при оценке трансфера важно учитывать, насколько он затратный, какая зарплата у игрока. Бывают ментальные трансферы – и там важно знать, что игрок дает команде и клубу вне поля.

    Поэтому про худшие трансферы говорить не буду. Это неправильно и некорректно. Скажу лишь о трансферах, которые мне непонятны ни с одной точки зрения. Номер один – это Петкович в «Спартаке».

    В такую команду, как «Спартак», можно взять игрока либо за высокий уровень, либо за выдающиеся качества, либо за умение побеждать вопреки всему. В крайнем случае иногда приходится брать за паспорт. Но ни того, ни другого, ни третьего, ни четвертого выявить не удалось. И по ощущениям, в игроке нет чего-то такого «запрятанного», что можно было бы раскрыть.

    В нынешнем сезоне Петкович выходил на поле в восьми матчах «Спартака».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.12.2017 13:48
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    кузнецов артем
    1513595690
    Погребняк Портнягин Оланаре , сходу 3 которые хуже
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1513598085
    Он обязательно заиграет!
    Ответить
    maygli
    1513600114
    Может его взяли, что бы стимульнуть и расшевелить имеющихся? Дескать не пошевелитесь, заменим вот этим. Вот они и тянут, чтоб выглядеть лучше Петковича. :)) Если так, то с задачей своей б.м. справляется.
    Ответить
    OldenVad
    1513602745
    Думаю брали как подстраховку, за деньги бы точно не купили.
    Ответить
    OfaZavr
    1513609218
    мне тоже не совсем понятно зачем, но его взяли бесплатно и зарплата меньше чем у засветившегося игрока плюс думали легионер точно хуже наших играть не будет)) но может мы еще чего-то не знаем и тренерский штаб видит все по иному.
    Ответить
    ologreds
    1694991711
    numo529559
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+