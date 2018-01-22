Петкович: «Фанаты хотят, чтобы никто не допускал ошибок, но это невозможно»

Защитник «Спартака» Марко Петкович спокойно относится к критике в свой адрес из-за частых ошибок на поле. По его словам, без ошибок не бывает футбола.

«Я понимаю журналистов и болельщиков, которые хотят, чтобы все было хорошо, чтобы никто не допускал ошибок, но это невозможно.

С точки зрения психологии я не испытываю проблем. Конечно, как и ко всем, иногда ко мне в голову закрадываются нехорошие мысли, я тоже расстраиваюсь, но это только дает мне стимул больше работать и становиться лучше. Думаю, что все лучшее у меня еще впереди.

Конечно, тренер разбирает мои ошибки, но не только мои, но и всей команды, это очень важно. Нужно сделать так, чтобы ошибки, которые мы допускаем, не повторялись. Никому неприятно ошибаться, но думаю, что настанет новый день и появится возможность все исправить. Предпочитаю мыслить позитивно и не зацикливаться на неудачах», – заявил Петкович.

В текущем сезоне 25-летний серб провел в Премьер-лиге лишь пять матчей, в которых записал на свой счет одну желтую карточку.