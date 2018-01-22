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    Петкович: «Фанаты хотят, чтобы никто не допускал ошибок, но это невозможно»

    Защитник «Спартака» Марко Петкович спокойно относится к критике в свой адрес из-за частых ошибок на поле. По его словам, без ошибок не бывает футбола.

    «Я понимаю журналистов и болельщиков, которые хотят, чтобы все было хорошо, чтобы никто не допускал ошибок, но это невозможно.

    С точки зрения психологии я не испытываю проблем. Конечно, как и ко всем, иногда ко мне в голову закрадываются нехорошие мысли, я тоже расстраиваюсь, но это только дает мне стимул больше работать и становиться лучше. Думаю, что все лучшее у меня еще впереди.

    Конечно, тренер разбирает мои ошибки, но не только мои, но и всей команды, это очень важно. Нужно сделать так, чтобы ошибки, которые мы допускаем, не повторялись. Никому неприятно ошибаться, но думаю, что настанет новый день и появится возможность все исправить. Предпочитаю мыслить позитивно и не зацикливаться на неудачах», – заявил Петкович.

    В текущем сезоне 25-летний серб провел в Премьер-лиге лишь пять матчей, в которых записал на свой счет одну желтую карточку.

    Источник: ТАСС

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    22.01.2018 10:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 января 2018, 11:21

      на неудачах не нужно зацикливаться из них нужно делать выводы и стараться не повторять простых ошибок.

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