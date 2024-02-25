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Раднички
Марко Петкович
Новости
€ 50 тыс
Марко Петкович - новости
Раднички
3 сентября 1992 (34)
#33 | Защитник
Сербия
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Публикации
Петкович не считает «Спартак» лучшей командой РПЛ
2024.02.25 16:04
4
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
2024.02.25 13:43
Фото
РПЛ высмеяла гол Петковича в ворота Бразилии
2022.12.09 23:02
9
Агент Петковича: «Будучи в «Спартаке», Марко отдавал мне и человеку, познакомившему нас, по 150 тысяч за год контракта»
2020.04.21 21:35
2
Каррера: «Почему в 2017 году «Спартак» подписал Петковича? Он был лучшим из предложенных вариантов. Я хотел Марио Фернандеса»
2020.04.21 20:58
3
Петкович после ухода из «Спартака» в течение семи месяцев находится без клуба
2019.08.25 17:22
6
Аршавин: «Джано – все перспективный и перспективный, а за «Спартак» по большому счету не играл»
2019.01.10 22:15
4
Червиченко: «Джано почему-то нравилось полировать лавку в «Спартаке»
2019.01.10 10:50
8
Журналист Егоров: «Перед переходом Петковича в «Спартак» футбольное бизнес-сообщество говорило, что это игрок даже не уровня «Тосно»
2019.01.09 19:58
14
Селюк: «Из «Локомотива» ушел Геркус, из «Спартака» уходят... «Зениту» бы еще очиститься, там балласта полкоманды»
2019.01.09 16:00
9
Селюк: «Восхищаюсь и аплодирую «Спартаку». Наконец, команда взялась за очищение своего болота»
2019.01.09 12:13
11
Кононов рассказал о причинах ухода ряда игроков из «Спартака»
2019.01.08 18:28
45
Еременко и Петкович покинули «Спартак»
2019.01.08 17:45
20
Петкович: «Видно, что Кононов очень любит «Спартак», работает всем сердцем»
2018.11.29 15:59
9
Петкович: «Я бы больше играл за «Спартак», если бы не лимит на легионеров»
2018.11.29 13:59
8
У Петковича травма колена. Завтра игрока обследуют врачи
2018.09.26 19:43
1
Петкович получил травму в матче с «Черноморцем». Его унесли с поля на носилках
2018.09.26 19:34
2
«Спартак» отправился на матч с «Краснодаром» в составе 22 футболистов
2018.08.17 16:27
29
Каррера: «Мельгарехо, Самедов и Петкович не прилетели на матч с ПАОКом. Оставил их в Москве для их блага»
2018.08.08 01:40
8
Анджелкович верит, что Петкович еще заиграет в «Спартаке»
2018.02.13 11:30
5
Петкович: «Фанаты хотят, чтобы никто не допускал ошибок, но это невозможно»
2018.01.22 10:41
1
Федун: «При Петковиче лучше стал играть Ещенко»
2017.12.26 10:50
5
Каррера назвал Петковича жертвой лимита на легионеров
2017.12.25 07:30
8
Петкович ждет, что в 2018 году будет чаще выходить на поле в составе «Спартака»
2017.12.23 21:12
13
Зинин заявил, что не понимает, зачем «Спартак» пригласил Петковича
2017.12.18 13:48
9
Ловчев не понимает, зачем «Спартак» купил Петковича
2017.11.22 08:16
17
Бубнов: «У Петковича есть явные проблемы с подключением в атаку»
2017.11.22 07:43
4
Рейнгольд: «Не понимаю, по каким качествам Петковича пригласили в «Спартак»
2017.10.29 16:02
22
Бубнов: «С появлением Петковича в составе снижается как атакующий потенциал «Спартака», так и его надежность в задней линии»
2017.10.29 08:13
24
Ещенко: «По матчу с «Марибором» меня критикуют за неточные пасы. Делал бы я все точные, играл бы в Европе»
2017.09.22 19:37
24
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