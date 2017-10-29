Бубнов: «С появлением Петковича в составе снижается как атакующий потенциал «Спартака», так и его надежность в задней линии»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал оценку игре «Спартака» в матче с «Ростовом» в 15-м туре РФПЛ. Красно-белые в гостях сыграли вничью со счетом 2:2.

«Красно-белые провели два разных по интенсивности тайма – по-хорошему агрессивный первый и несколько сонный второй. Они, безусловно, держали в голове предстоящий решающий матч группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» и, исходя из развития событий, рассчитывали добиться победы в полуэкономном режиме. На деле, безусловно, нужно было идти вперед – забивать третий. Но складывалось полное впечатление, что, ведя в счете, гости контролируют ход встречи. «Ростов» убаюкал «Спартак» и воспользовался своим фирменным оружием – стандартным положением.

Также сказались вынужденные изменения в составе. Вновь не с лучшей стороны зарекомендовал себя новичок Петкович. С его появлением снижается как атакующий потенциал команды, так и ее надежность в задней линии.

Ну и главное – «Спартаку» по-прежнему не хватает класса и надежности в обороне, чтобы удерживать минимальное преимущество даже в тех случаях, когда перед ним не ставятся задачи повышенной трудности. В преддверии матча в Севилье – это тревожный признак. Впрочем, в Лиге чемпионов настрой команды Карреры должен быть ровно заряженным на протяжении всех 90 минут. А в чемпионате, увы, «Спартаку» вновь не удалось воспользоваться потерями конкурентов», — сказал Бубнов.

«Спартак» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.