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  • Бубнов: «С появлением Петковича в составе снижается как атакующий потенциал «Спартака», так и его надежность в задней линии»

Бубнов: «С появлением Петковича в составе снижается как атакующий потенциал «Спартака», так и его надежность в задней линии»

29 октября 2017, 08:13
24

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал оценку игре «Спартака» в матче с «Ростовом» в 15-м туре РФПЛ. Красно-белые в гостях сыграли вничью со счетом 2:2.

«Красно-белые провели два разных по интенсивности тайма – по-хорошему агрессивный первый и несколько сонный второй. Они, безусловно, держали в голове предстоящий решающий матч группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» и, исходя из развития событий, рассчитывали добиться победы в полуэкономном режиме. На деле, безусловно, нужно было идти вперед – забивать третий. Но складывалось полное впечатление, что, ведя в счете, гости контролируют ход встречи. «Ростов» убаюкал «Спартак» и воспользовался своим фирменным оружием – стандартным положением.

Также сказались вынужденные изменения в составе. Вновь не с лучшей стороны зарекомендовал себя новичок Петкович. С его появлением снижается как атакующий потенциал команды, так и ее надежность в задней линии.

Ну и главное – «Спартаку» по-прежнему не хватает класса и надежности в обороне, чтобы удерживать минимальное преимущество даже в тех случаях, когда перед ним не ставятся задачи повышенной трудности. В преддверии матча в Севилье – это тревожный признак. Впрочем, в Лиге чемпионов настрой команды Карреры должен быть ровно заряженным на протяжении всех 90 минут. А в чемпионате, увы, «Спартаку» вновь не удалось воспользоваться потерями конкурентов», — сказал Бубнов.

«Спартак» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Петкович Марко Бубнов Александр
Комментарии (24)
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nik55
1509257649
в команде нет лидера---как в армии им нужен старшина который их будет гонять
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Спартач_навсегда
1509260741
пусть едет в СЕРБИЮ картошку сажать или хоть куда его сбагрить .зимой- продавать срочно . и купить заща и напа нормального
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leonleon
1509260980
Петкович не ровня А.Ещенко. Бубнов за потоком бессмыслия выдает иногда умные мысли.
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prezent2017
1509261319
Накупили г-на, мля. Да и вообще, класс ниже плинтуса.
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zico2205
1509262370
а вчера пророчил 100% победу Спартака....Балабол....
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Диктор
1509263166
Бу бу бу слышь бубен-объясни как с появлением Петковича снижается атакующий потенциал команды? Слова полного идиота,просто Спартак опять проявил трусость и во втором тайме стал играть на удержание счета ,место того чтобы делать то что у них лучше всего получается-атаковать.
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Alex ostrov
1509266551
Про петковеча в точку, от него только нервозность и неточность в действиях!
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VVM1964
1509269500
НУ ТУТ И СПЕЦИАЛИСТОМ НЕ НАДО БЫТЬ , ЧТО БЫ УВИДЕТЬ , ЧТО ПЕТКОВИЧ - " СЛАБОЕ ЗВЕНО "
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RedWhiteFans2
1509271761
Эконом вариант. В стиле Федуна. Нахер не нужен но за такие деньги пусть будет.
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alexivanof197
1509272921
Бубнов прав
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