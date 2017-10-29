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  • Рейнгольд: «Не понимаю, по каким качествам Петковича пригласили в «Спартак»

Рейнгольд: «Не понимаю, по каким качествам Петковича пригласили в «Спартак»

29 октября 2017, 16:02
22

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 15-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2) раскритиковал игру защитника гостей Марко Петковича.

«У меня много вопросов к Марко Петковичу. Он теряет позицию, плохо читает игру, а так в обороне нельзя себя вести. Все это привело ко второму пропущенному мячу. Я вообще смотрю на него и не понимаю, по каким качествам его пригласили в «Спартак». Поэтому пока он не впечатляет», – сказал Рейнгольд.

В нынешнем сезоне Петкович провел за «Спартак» в РФПЛ пять матчей, в которых заработал одну желтую карточку.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Петкович Марко Рейнгольд Валерий
Комментарии (22)
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slavа0508
1509282419
Петкович это что то,,,,ну если не было денег на достойных игроков тогда и шлак не стоило брать пускай уж лучше кто нибудь из молодых получил бы шанс,,,,,вышло бы не хуже
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777+
1509282977
За шестнадцать лет на таких "Петковичах" было потрачено сотни миллионов иностранных денег! А что в итоге? "Выхлоп" маловат!...... Большие вопросы к селекционной службе Спартака......
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prezent2017
1509283098
За откат, как же еще?
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VVM1964
1509283117
ЭТИМ ВОПРОСОМ ЗАДАЮТСЯ МНОГИЕ И НЕ ТОЛЬКО СО ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ .
Ответить
insider_retro
1509284318
Наверное, посмотрели несколько выигрышных видосов с ним, да прельстились дешивизной перехода свободным агентом...
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Eddyson
1509285928
На роль "козла отпущения" взяли с небольшой зарплатой (всего-то 700 тыс евриков).
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oyabun
1509286889
Взяли то забесплатно. Главный вопрос должен быть другой - зачем Каррера ставит его на игру? Он же по факту играет на стороне соперника. Вот это непонятно! Зачем у Спартака тогда дубль? Надо же когда то и молодых наигрывать.
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BRO_football
1509287414
По каким качествам пригласили? 1. Достался бесплатно, я бы даже сказал на халяву. 2. Любой иностранец играет лучше русского. При Петковиче в стартовом составе за 4 гостевых матча Спартак ни разу не выиграл и пропустил 6 голов. Да уж, отличный защитник!
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lordmrv
1509287962
С одной стороны, хоть и взяли бесплатно, но зарплату платить нужно, а с другой если не будет играть, то ни чему не научится. Березуцкие на заре своей карьеры тоже не хило косячили. Хотя правы многие, кто говорит, что лучше дубль наигрывать, чем варяга
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piligrim1986
1509289014
лучше б Паршивлюка оставили
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