Рейнгольд: «Не понимаю, по каким качествам Петковича пригласили в «Спартак»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 15-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2) раскритиковал игру защитника гостей Марко Петковича.

«У меня много вопросов к Марко Петковичу. Он теряет позицию, плохо читает игру, а так в обороне нельзя себя вести. Все это привело ко второму пропущенному мячу. Я вообще смотрю на него и не понимаю, по каким качествам его пригласили в «Спартак». Поэтому пока он не впечатляет», – сказал Рейнгольд.

В нынешнем сезоне Петкович провел за «Спартак» в РФПЛ пять матчей, в которых заработал одну желтую карточку.