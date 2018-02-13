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    Анджелкович верит, что Петкович еще заиграет в «Спартаке»

    Капитан «Црвены Звезды» Душан Анджелкович, ранее игравший за «Ростов» и «Краснодар», считает, что защитнику «Спартака» Марко Петковичу мешает раскрыться в России лимит на легионеров. При этом он отметил, что верит в своего земляка.

    — Летом в «Спартак» перешел ваш бывший одноклубник Марко Петкович. Что можете рассказать о нем?

    — «Спартак» взял Петковича в 24 года свободным агентом. Думаю, это неплохой вариант для красно-белых. Марко — хороший футболист, он был капитаном молодежной команды «Црвены». Потом получил серьезную травму и долго не играл. Но последний сезон в Сербии он провел очень хорошо. Думаю, у него сейчас есть проблемы в «Спартаке» из-за лимита, мало игрового времени. Петковичу важно, чтобы в него верили. Он может заиграть в составе красно-белых.

    — А что скажете о Неманье Максимовиче, который зимой был арендован «Спартаком» у «Наполи»?

    — Максимович — игрок, который уже несколько лет играет на самом высоком уровне. Он обладает всеми качествами топового защитника. Посмотрим, что у него получится в «Спартаке».

    — В России некоторые уже назвали Максимовича «новым Видичем». Их можно сравнивать между собой?

    — Максимович — сильный футболист, вопросов нет. Но сравнивать его с Видичем не совсем правильно. На мой взгляд, Неманья был одним из лучших защитников за всю историю.

    Источник: Известия

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    13.02.2018 11:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 февраля 2018, 15:03

      Конечно мешает нехватка игрового времени,но если бы не ошибки...

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 февраля 2018, 18:40

      По видимому Каррера тоже так думает, иначе не вижу смысла пребывания этого персонажа в команде!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 февраля 2018, 18:11

      может и вправду заиграет, но почему-то вериться с трудом.

      1
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      Рейтинг: +180

      лёха м 13 февраля 2018, 13:32

      ХОРОШО БЫ ЗАИГРАЛ

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