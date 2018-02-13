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Анджелкович верит, что Петкович еще заиграет в «Спартаке»

13 февраля 2018, 11:30
5

Капитан «Црвены Звезды» Душан Анджелкович, ранее игравший за «Ростов» и «Краснодар», считает, что защитнику «Спартака» Марко Петковичу мешает раскрыться в России лимит на легионеров. При этом он отметил, что верит в своего земляка.

— Летом в «Спартак» перешел ваш бывший одноклубник Марко Петкович. Что можете рассказать о нем?

— «Спартак» взял Петковича в 24 года свободным агентом. Думаю, это неплохой вариант для красно-белых. Марко — хороший футболист, он был капитаном молодежной команды «Црвены». Потом получил серьезную травму и долго не играл. Но последний сезон в Сербии он провел очень хорошо. Думаю, у него сейчас есть проблемы в «Спартаке» из-за лимита, мало игрового времени. Петковичу важно, чтобы в него верили. Он может заиграть в составе красно-белых.

— А что скажете о Неманье Максимовиче, который зимой был арендован «Спартаком» у «Наполи»?

— Максимович — игрок, который уже несколько лет играет на самом высоком уровне. Он обладает всеми качествами топового защитника. Посмотрим, что у него получится в «Спартаке».

— В России некоторые уже назвали Максимовича «новым Видичем». Их можно сравнивать между собой?

— Максимович — сильный футболист, вопросов нет. Но сравнивать его с Видичем не совсем правильно. На мой взгляд, Неманья был одним из лучших защитников за всю историю.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Црвена Звезда Анджелкович Душан Петкович Марко Максимович Неманья
Комментарии (5)
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лёха м
1518517947
ХОРОШО БЫ ЗАИГРАЛ
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VVM1964
1518534617
Ждем и надеемся на это .
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OfaZavr
1518534699
может и вправду заиграет, но почему-то вериться с трудом.
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Сильвербой
1518536432
По видимому Каррера тоже так думает, иначе не вижу смысла пребывания этого персонажа в команде!
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zigbert
1518609833
Конечно мешает нехватка игрового времени,но если бы не ошибки...
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