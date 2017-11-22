Бубнов: «У Петковича есть явные проблемы с подключением в атаку»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал причины неудачного матча «Спартака» в Лиге чемпионов против «Марибора». По его словам, команде из Москвы не хватило надежной игры в обороне.

«Каррера сказал, что его игроки сделали все для победы. В целом могу согласиться. Единственное, чего не мы не увидели в исполнении красно-белых, – надежной игры в обороне. Да и не все свои шансы «Спартаку» удалось реализовать.

Первый тайм хозяева отыграли очень медленно, что в большей степени касалось передвижений мяча. Это позволяло «Марибору» не только организованно обороняться, но и добавило уверенности в собственных силах. Плюс плохо работал правый фланг «Спартака» – недаром Каррера заменил Петковича на Зобнина. Спартаковцы потеряли очень много времени, пока не заработали оба края.

Современные крайние защитники должны активно играть в атаке, особенно с командами, которые так закрываются. В обороне Петкович смотрелся неплохо, но с подключениями вперед у серба, очевидно, есть проблемы. В итоге «Марибор» сумел додержать ничейный счет до перерыва, а таким клубам нужно забивать раньше 80-й минуты», – считает Бубнов.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Марибор» завершился со счетом 1:1. После этой встречи красно-белые набрали шесть очков, расположившись на третьей строчке в турнирной таблице группы Е. Лидирует «Ливерпуль» с девятью баллами, второй идет «Севилья» (8 очков). Замыкает таблицу «Марибор» с двумя очками.