Каррера: «Мельгарехо, Самедов и Петкович не прилетели на матч с ПАОКом. Оставил их в Москве для их блага»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал решение не брать на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа Лоренцо Мельгарехо, Александра Самедова и Марко Петковича.

«Мельгарехо, Самедов и Петкович не прилетели с нами. Это игроки, которые должны достичь 100% кондиций. Я привез с собой тех игроков, которые могут провести на поле 90 минут. Те, кто не приехали с нами, не могут гарантировать этого. Я предпочел оставить их в Москве для их же блага», – сказал Каррера.

Матч ПАОК – «Спартак» пройдет в Греции 8 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.