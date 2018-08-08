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    Каррера: «Мельгарехо, Самедов и Петкович не прилетели на матч с ПАОКом. Оставил их в Москве для их блага»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал решение не брать на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа Лоренцо Мельгарехо, Александра Самедова и Марко Петковича.

    «Мельгарехо, Самедов и Петкович не прилетели с нами. Это игроки, которые должны достичь 100% кондиций. Я привез с собой тех игроков, которые могут провести на поле 90 минут. Те, кто не приехали с нами, не могут гарантировать этого. Я предпочел оставить их в Москве для их же блага», – сказал Каррера.

    Матч ПАОК – «Спартак» пройдет в Греции 8 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    08.08.2018 01:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +643

      Symbol 8 августа 2018, 19:26

      А зачем ты Самедова выпускал против Локо, раз он не готов? Вот все вроде бы хорошо в Массимо, кроме его бестолковых замен.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 8 августа 2018, 14:51

      Сезон длинный, все поиграют.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 8 августа 2018, 14:43

      И так игроков хватает.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 10:04

      ну ладно Массимо виднее конечно, но в будущем конечно хотелось чтобы и Мельгарехо и Самедов набрали нужные кондиции и были способны приносить пользу.

      2
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 8 августа 2018, 09:25

      Не набрали кондицию - ничего страшного, сезон еще только начинается.

      2
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      Рейтинг: +33521

      oyabun 8 августа 2018, 07:45

      Намек названым товарищам на то что недостаточно трудятся на тренировках?

      3
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 8 августа 2018, 07:38

      По ходу это баласт, лт которого нужно избавляться!

      1
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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > Опорник84 8 августа 2018, 09:11

      Мельгарехо дублёр Комбарова.Наберет форму и будет ещё забивать мячи.

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