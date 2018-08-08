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  • Каррера: «Мельгарехо, Самедов и Петкович не прилетели на матч с ПАОКом. Оставил их в Москве для их блага»

Каррера: «Мельгарехо, Самедов и Петкович не прилетели на матч с ПАОКом. Оставил их в Москве для их блага»

8 августа 2018, 01:40
8

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал решение не брать на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа Лоренцо Мельгарехо, Александра Самедова и Марко Петковича.

«Мельгарехо, Самедов и Петкович не прилетели с нами. Это игроки, которые должны достичь 100% кондиций. Я привез с собой тех игроков, которые могут провести на поле 90 минут. Те, кто не приехали с нами, не могут гарантировать этого. Я предпочел оставить их в Москве для их же блага», – сказал Каррера.

Матч ПАОК – «Спартак» пройдет в Греции 8 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: Sport24
Лига Европы ПАОК Спартак Самедов Александр Петкович Марко Мельгарехо Лоренцо Каррера Массимо
Комментарии (8)
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Опорник84
1533703111
По ходу это баласт, лт которого нужно избавляться!
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oyabun
1533703537
Намек названым товарищам на то что недостаточно трудятся на тренировках?
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zigbert
1533709519
Не набрали кондицию - ничего страшного, сезон еще только начинается.
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OfaZavr
1533711881
ну ладно Массимо виднее конечно, но в будущем конечно хотелось чтобы и Мельгарехо и Самедов набрали нужные кондиции и были способны приносить пользу.
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Svoysvoemubrat
1533728615
И так игроков хватает.
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СШГЭС
1533729110
Сезон длинный, все поиграют.
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Symbol
1533745612
А зачем ты Самедова выпускал против Локо, раз он не готов? Вот все вроде бы хорошо в Массимо, кроме его бестолковых замен.
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