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    Аршавин: «Джано – все перспективный и перспективный, а за «Спартак» по большому счету не играл»

    Экс-полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал трансферную кампанию «Спартака».

    «Все решения «Спартака» на данный момент выглядят логичными. В уходе Петковича нет ничего удивительного, особенно для тех, кто вырос в «Спартаке». Удивлялись, как он попал туда. Попов не смог реализовать себя так, как он может и умеет.

    Джано считался перспективным, еще когда я играл. Он все перспективный и перспективный, а за «Спартак» по большому счету хорошо не играл, хотя ему уже за 25 лет.

    Самедов очень помог команде в чемпионский сезон. Думаю, когда его брали, даже не рассчитывали, что он прямо плеяду лет проведет в «Спартаке». Не думаю, что с ним разрывают контракт. Даже если разрывают, то стороны договорились, и переход устраивает всех», – «Чемпионат» приводит слова Аршавина в эфире «Матч Премьер».

    • По информации главного редактора дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василия Конова, московский клуб также покинул полузащитник Роман Еременко.
    • Команда Олега Кононова ушла на зимнюю паузу чемпионата России в статусе четвертой команды турнирной таблицы.

    Источник: «Чемпионат»

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