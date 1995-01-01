Аршавин: «Джано – все перспективный и перспективный, а за «Спартак» по большому счету не играл»

Экс-полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал трансферную кампанию «Спартака».

«Все решения «Спартака» на данный момент выглядят логичными. В уходе Петковича нет ничего удивительного, особенно для тех, кто вырос в «Спартаке». Удивлялись, как он попал туда. Попов не смог реализовать себя так, как он может и умеет.

Джано считался перспективным, еще когда я играл. Он все перспективный и перспективный, а за «Спартак» по большому счету хорошо не играл, хотя ему уже за 25 лет.

Самедов очень помог команде в чемпионский сезон. Думаю, когда его брали, даже не рассчитывали, что он прямо плеяду лет проведет в «Спартаке». Не думаю, что с ним разрывают контракт. Даже если разрывают, то стороны договорились, и переход устраивает всех», – «Чемпионат» приводит слова Аршавина в эфире «Матч Премьер».