Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зобнин, Таски, Зе Луиш и Боккетти полностью готовы к матчу с «Тосно»

Зобнин, Таски, Зе Луиш и Боккетти полностью готовы к матчу с «Тосно»

30 марта 2018, 18:11
14

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера накануне матча 24 тура РФПЛ с «Тосно» сообщил, что практически все травмированные футболисты команды на 100 процентов готовы к тому, чтобы выйти завтра на поле.

– Роман Зобнин уже занимается вместе со всей командой. Он уже готов к «Тосно»?

– Да. С ним все хорошо, он готов играть.

– Как состояние других игроков, которые были травмированы, но сегодня занимались в общей группе – Зе Луиш, Боккетти, Таски, Тимофеев?

– Все, кроме Тимофеева, находятся в стопроцентной формы и готовы играть. Тимофеев пока не достиг 100-процентной готовности.

Поединок «Спартак» – «Тосно» состоится в субботу, 31 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тосно Таски Сердар Боккетти Сальваторе Зобнин Роман Тимофеев Артем Зе Луиш Каррера Массимо
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сибирь за Спартак
1522423499
Мыльте попу, зенитосы.
Ответить
vitvik
1522424682
В предыдущей статье врач «Спартака» Михаил Вартапетов сказал, что Зобнин, возможно, пропустит даже не три встречи в составе красно-белых, а всего две. А у Зе Луиша в любой момент могут заболеть мышцы живота и ногти.
Ответить
Ауторитетный экспэрт мамо
1522425081
...э, бэз тымоуфеева уряд ли они уыиграют, мамой клянусь!
Ответить
Куртуазные манеры
1522425098
Зенитовский спойлер получит по полной.
Ответить
Бакланы доедают крышу
1522425584
Насуют младшим запитерцам полную авоську
Ответить
aaaaahhhh
1522427068
скамейка пополнилась и это радует!!!
Ответить
OfaZavr
1522427840
нам вас очень не хватало, с возвращением!
Ответить
Александ1982
1522428293
спартак вперед!!!нужна только победа!!
Ответить
VVM1964
1522429222
Ну наконец то - почти все в сборе ( очень ждем Джикию )
Ответить
zigbert
1522433243
Хорошая новость.Выбор теперь есть.И без травм.
Ответить
Главные новости
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
7
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
1
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
2
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
9
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
4
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
21
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+