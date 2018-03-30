Зобнин, Таски, Зе Луиш и Боккетти полностью готовы к матчу с «Тосно»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера накануне матча 24 тура РФПЛ с «Тосно» сообщил, что практически все травмированные футболисты команды на 100 процентов готовы к тому, чтобы выйти завтра на поле.

– Роман Зобнин уже занимается вместе со всей командой. Он уже готов к «Тосно»?

– Да. С ним все хорошо, он готов играть.

– Как состояние других игроков, которые были травмированы, но сегодня занимались в общей группе – Зе Луиш, Боккетти, Таски, Тимофеев?

– Все, кроме Тимофеева, находятся в стопроцентной формы и готовы играть. Тимофеев пока не достиг 100-процентной готовности.

Поединок «Спартак» – «Тосно» состоится в субботу, 31 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.