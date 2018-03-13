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    Боккетти и Таски продолжают тренироваться индивидуально

    Сегодня «Спартак» начал подготовку к выездной встрече 23-го тура РПФЛ с «Рубином».

    Вне общей группы занимались защитники Сердар Таски и Сальваторе Боккетти, а также полузащитник Артем Тимофеев.

    Как сообщил 5 марта руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов, у итальянца частичное повреждение задней мышцы поверхности левого бедра и его восстановление займет около двух недель. Немец повредил косую мышцу живота в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком» (2:1) и должен быть готов через две-три недели.

    Что касается Тимофеева то, напомним, он продолжает восстанавливаться от травмы крестообразной связки колена, полученной еще в начале сезона.

    Матч «Рубин» – «Спартак» состоится в субботу, 17 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    13.03.2018 14:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5444

      Приус 13 марта 2018, 20:12

      К решающим играм подтянутся.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 20:01

      Поправляйтесь все и ждем от вас хорошей игры.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 марта 2018, 18:58

      пауза как раз кстати будет, здоровья!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33434

      oyabun 13 марта 2018, 16:56

      А что то про Тигиева никаких новостей. Здоров уже или как?

      4
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