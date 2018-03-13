Боккетти и Таски продолжают тренироваться индивидуально

Сегодня «Спартак» начал подготовку к выездной встрече 23-го тура РПФЛ с «Рубином».

Вне общей группы занимались защитники Сердар Таски и Сальваторе Боккетти, а также полузащитник Артем Тимофеев.

Как сообщил 5 марта руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов, у итальянца частичное повреждение задней мышцы поверхности левого бедра и его восстановление займет около двух недель. Немец повредил косую мышцу живота в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком» (2:1) и должен быть готов через две-три недели.

Что касается Тимофеева то, напомним, он продолжает восстанавливаться от травмы крестообразной связки колена, полученной еще в начале сезона.

Матч «Рубин» – «Спартак» состоится в субботу, 17 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.