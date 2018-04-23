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    Таски получил травму в матче с «Ахматом». У немца – подозрение на повреждение бедра

    Защитник «Спартака» Сердар Таски получил травму в матче 27-го тура РФПЛ против «Ахмата» (1:3). У игрока подозрение на повреждение приводящей мышцы бедра.

    «У Таски подозрение на повреждение приводящей группы мышц правого бедра. Завтра уточним сроки, диагноз пока трудно сказать. Надеемся, что это ничего серьeзного, раз он первый тайм сам отыграл. У остальных игроков проблем нету», – сказал главный врач «Спартака» Михаил Вартапетов.

    Таски покинул поле после первого тайма. Его заменил Никола Максимович.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    23.04.2018 23:05
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -366

      Чоткий 24 апреля 2018, 06:53

      О, нормально!!! Мож, сдохнет...

      -1
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