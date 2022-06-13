Таски: «Недолго Ваноли пробыл в «Спартаке». После победы в Кубке думал, что он точно останется»

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски прокомментировал уход Паоло Ваноли с поста главного тренера столичного клуба.
«Да, я был удивлен, когда услышал, что Ваноли ушел из «Спартака». Не знаю, почему он ушел, но после победы в Кубке, я подумал, что в следующем сезоне он точно будет тренером красно-белых.
Недолго пробыл Ваноли. Сезон в РПЛ, конечно, не удался, но «Спартак» спустя много лет вновь выиграл Кубок России», — сказал Таски.
- Ваноли в «Спартаке» сменил 33-летний Гильермо Абаскаль.
- Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
- Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.
Источник: Metaratings