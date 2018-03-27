Таски вернулся в общую группу «Спартака» спустя месяц

Центральный защитник «Спартака» Сердар Таски возобновил тренировки в общей группе. Немец восстанавливался примерно один месяц после мышечной травмы, полученной в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика», который состоялся 22 февраля.

Напомним, ранее в общую группу красно-белых также вернулись нападающий Зе Луиш, полузащитник Артем Тимофеев и защитник Сальваторе Боккетти.

В нынешнем сезоне Таски принял участие в 20 встречах, записав на свой счет одну голевую передачу.

В поединке 24 тура РФПЛ, который состоится в субботу, 31 марта, «Спартак» примет «Тосно».