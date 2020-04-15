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  • Экс-спартаковец Таски: «Думаю, Каррера хотел оставить меня в клубе»

Экс-спартаковец Таски: «Думаю, Каррера хотел оставить меня в клубе»

15 апреля 2020, 12:29
1

Бывший защитник «Спартака» и сборной Германии Сердар Таски поделился воспоминаниями об уходе из московского клуба и отношениях с тогдашним главным тренером команды Массимо Каррерой.

— Я провел в «Спартаке» 4,5 года, это очень большой клуб для меня. Это было очень хорошее время: мы выиграли чемпионат, Суперкубок, играли в Лиге чемпионов. Мы обсуждали новый контракт со «Спартаком», но к общему соглашению не пришли. В любом случае — время в «Спартаке» и в Москве было потрясающим. Для меня большая честь, что я играл за такой клуб.

— Вы сказали, что обсуждали продление контракта.

— Да, переговоры велись. «Спартак» хотел, чтобы я остался еще на три года, но в какой-то момент мы не смогли договориться.

— Когда вы поняли, что у вас со «Спартаком» уже не будет совместного будущего?

— Думаю, это был апрель или май. Где-то незадолго до окончания сезона.

— Вы говорите, что клуб хотел, чтобы вы остались. А Массимо хотел?

— Думаю, да. Мои представители общались по новому контракту с клубом, и, думаю, менеджмент «Спартака» также общался и с тренером, каких игроков он хочет видеть на следующий сезон.

— А у вас с Массимо был разговор, в ходе которого он сказал что-то вроде: «Сердар, я хочу, чтобы ты остался»?

— Мы много общались с Массимо. И для меня было важно поработать с таким хорошим тренером, как он. Мы с ним выиграли чемпионат, и я мог представить, что мы поработаем вместе еще пару лет.

— То есть у вас с Каррерой отношения были хорошими?

— Да, конечно. Он отличный тренер, мы хорошо поработали в «Спартаке», у меня с ним не было проблем.

— В пост-чемпионском сезоне Массимо заменил вас в игре с «Тосно», а вы ему не пожали руку. Многие обратили на это внимание.

— Такие ситуации имеют место в футболе, потому что каждый футболист хочет играть. В том случае была ранняя замена — это был тактический ход со стороны тренера. А я отреагировал так, потому что хотел и дальше быть на поле, хотел помогать коллективу. Думаю, это нормально. И, полагаю, это нормальная реакция для подобной ситуации. Но это был короткий момент, проблем с тренером у нас не было.

  • Таски выступал в России с 2013 по 2018 год (с перерывом на аренду в «Баварию»).
  • В составе «Спартака» Таски стал чемпионом России.
  • Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Таски Сердар Каррера Массимо
Комментарии (1)
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vka1970
1586962491
Массимо в отличии от наших агентов и чиновничья, частенько участвующего в той или иной сделке, находясь в тени, прерасно осозновал смысл слов цена - качество.Вот за это Измайлов и его шобла его из команды и выперла.Им не нужен был знающий человек.Им нужен был тот кто молча брал игрока даже не интересуясь его игровыми данными.Например как Пиджак, который идеально подходил под концепцию Наиля.Молча тренировал и никуда не лез, в то время как Измайлов зарабатывал на трансферах деньги.Одного он не учёл.Тряпка должен был не только морлчать, но и выигрывать, а с этим проблемы.И как результат вылетел и Мямля и его протеже Измайлов.Вывод:Не можешь ср..ть, не мучай шопу.
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