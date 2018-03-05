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    Боккетти выбыл примерно на две недели, Таски вернется через две-три

    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил о сроках восстановления защитников команды Сальваторе Боккетти и Сердара Таски.

    «У Боккетти частичные повреждение задней мышцы поверхности левого бедра. Он выбыл где-то до двух недель.

    Таски лечится, он уже приступил к более активным занятиям в тренажерном зале. Когда команда отдыхала он продолжал индивидуально заниматься. У него повреждение косой мышцы живота, которое он получил в матче Лиги Европы, но уже есть значительные улучшения. Еще две-три недели, и он будет готов», – сказал Вартапетов.

    Напомним, в январе красно-белые на длительный срок лишились защитника Георгия Джикии, получившего разрыв крестообразной связки колена.

    Источник: Sport24

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    05.03.2018 18:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 5 марта 2018, 19:43

      Каррера - специалист по организации игры в защите, сам в прошлом защитник. Для него настал момент истины. Массимо, ждём от тебя действий.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 19:21

      Здоровья! очень плохо что 3 недели с экспериментальной связкой обороны придется.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 19:09

      Здоровья обоим.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 5 марта 2018, 18:40

      Здоровья!!!

      2
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