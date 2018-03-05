Боккетти выбыл примерно на две недели, Таски вернется через две-три

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил о сроках восстановления защитников команды Сальваторе Боккетти и Сердара Таски.

«У Боккетти частичные повреждение задней мышцы поверхности левого бедра. Он выбыл где-то до двух недель.

Таски лечится, он уже приступил к более активным занятиям в тренажерном зале. Когда команда отдыхала он продолжал индивидуально заниматься. У него повреждение косой мышцы живота, которое он получил в матче Лиги Европы, но уже есть значительные улучшения. Еще две-три недели, и он будет готов», – сказал Вартапетов.

Напомним, в январе красно-белые на длительный срок лишились защитника Георгия Джикии, получившего разрыв крестообразной связки колена.