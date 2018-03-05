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  • Боккетти выбыл примерно на две недели, Таски вернется через две-три

Боккетти выбыл примерно на две недели, Таски вернется через две-три

5 марта 2018, 18:36
4

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил о сроках восстановления защитников команды Сальваторе Боккетти и Сердара Таски.

«У Боккетти частичные повреждение задней мышцы поверхности левого бедра. Он выбыл где-то до двух недель.

Таски лечится, он уже приступил к более активным занятиям в тренажерном зале. Когда команда отдыхала он продолжал индивидуально заниматься. У него повреждение косой мышцы живота, которое он получил в матче Лиги Европы, но уже есть значительные улучшения. Еще две-три недели, и он будет готов», – сказал Вартапетов.

Напомним, в январе красно-белые на длительный срок лишились защитника Георгия Джикии, получившего разрыв крестообразной связки колена.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Таски Сердар Боккетти Сальваторе
Комментарии (4)
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Татарин за ЦСКА
1520264408
Здоровья!!!
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zigbert
1520266168
Здоровья обоим.
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OfaZavr
1520266914
Здоровья! очень плохо что 3 недели с экспериментальной связкой обороны придется.
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DOCTOR PENALTY
1520268195
Каррера - специалист по организации игры в защите, сам в прошлом защитник. Для него настал момент истины. Массимо, ждём от тебя действий.
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