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    Таски: «Допинг в России? Немецкие журналисты несколько раз спрашивали про это»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски рассказал, что в российском футболе нет допинга.

    «Немецкие журналисты несколько раз спрашивали про допинг в России. Я могу говорить именно о футболе. Нас регулярно проверяют независимые антидопинговые службы. Как видите, в «Спартаке» на этот счет все спокойно.

    Мы выступали в Лиге чемпионов. После матчей в этом турнире регулярно проверяют. В России тоже приезжают антидопинговые службы. Плюс дополнительно смотрят тех, кто играет за сборные», — сказал Таски.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.02.2018 20:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 февраля 2018, 06:32

      Достали вы со своим допингом,если честно мне вообще неприятна вся эта братия пера-пишут абы что.

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