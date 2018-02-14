Таски: «Допинг в России? Немецкие журналисты несколько раз спрашивали про это»

Защитник «Спартака» Сердар Таски рассказал, что в российском футболе нет допинга.

«Немецкие журналисты несколько раз спрашивали про допинг в России. Я могу говорить именно о футболе. Нас регулярно проверяют независимые антидопинговые службы. Как видите, в «Спартаке» на этот счет все спокойно.

Мы выступали в Лиге чемпионов. После матчей в этом турнире регулярно проверяют. В России тоже приезжают антидопинговые службы. Плюс дополнительно смотрят тех, кто играет за сборные», — сказал Таски.