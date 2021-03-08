Таски: «Спартак» будет участвовать в чемпионской гонке до последнего матча»

И перед последним матчем снимется с чемпионата! Гы-гы-гы
Бывший защитник «Спартака» и сборной Германии Сердар Таски прокомментировал победу московского клуба над «Краснодаром» (6:1) в 21-м туре РПЛ.
«Это очень хороший результат. Хоть «Краснодар» проводит не лучший свой сезон, но убедительная победа над таким соперником показывает, что «Спартак» будет стараться участвовать в чемпионской гонке до последнего матча. А Квинси вчера показал, что он снова будет очень важен для команды.
Считаю, что успехом для такого клуба как «Спартак» будет только победа в чемпионате, и я очень надеюсь, что они останутся в этой гонке до конца сезона», – цитирует Таски Sport24.
- «Спартак» не побеждал так крупно с сентября 2015 года.
- «Краснодар» впервые в истории РПЛ пропустил за одну игру шесть мячей.
- Таски выступал в России с 2013 по 2018 год (с перерывом на аренду в «Баварию»).