Таски: «Спартак» будет участвовать в чемпионской гонке до последнего матча»

Бывший защитник «Спартака» и сборной Германии Сердар Таски прокомментировал победу московского клуба над «Краснодаром» (6:1) в 21-м туре РПЛ.

«Это очень хороший результат. Хоть «Краснодар» проводит не лучший свой сезон, но убедительная победа над таким соперником показывает, что «Спартак» будет стараться участвовать в чемпионской гонке до последнего матча. А Квинси вчера показал, что он снова будет очень важен для команды.

Считаю, что успехом для такого клуба как «Спартак» будет только победа в чемпионате, и я очень надеюсь, что они останутся в этой гонке до конца сезона», – цитирует Таски Sport24.