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    Таски: «Спартак» будет участвовать в чемпионской гонке до последнего матча»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной Германии Сердар Таски прокомментировал победу московского клуба над «Краснодаром» (6:1) в 21-м туре РПЛ.

    «Это очень хороший результат. Хоть «Краснодар» проводит не лучший свой сезон, но убедительная победа над таким соперником показывает, что «Спартак» будет стараться участвовать в чемпионской гонке до последнего матча. А Квинси вчера показал, что он снова будет очень важен для команды.

    Считаю, что успехом для такого клуба как «Спартак» будет только победа в чемпионате, и я очень надеюсь, что они останутся в этой гонке до конца сезона», – цитирует Таски Sport24.

    • «Спартак» не побеждал так крупно с сентября 2015 года.
    • «Краснодар» впервые в истории РПЛ пропустил за одну игру шесть мячей.
    • Таски выступал в России с 2013 по 2018 год (с перерывом на аренду в «Баварию»).

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7661

      Puddle 9 минут назад

      И перед последним матчем снимется с чемпионата! Гы-гы-гы

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