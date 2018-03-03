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Таски, Боккетти и Зе Луиш не сыграют против «Локомотива»

3 марта 2018, 17:43
27

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что защитники Сердар Таски и Сальваторе Боккетти, а также нападающий Зе Луиш не смогут принять участие в завтрашнем матче 21-го тура РФПЛ с «Локомотивом» по причине повреждений. Сегодня все три футболиста не тренировались в общей группе красно-белых.

«Почему не тренировались Таски, Зе Луиш и Боккетти? Они не готовы играть. У Зе Луиша такая же травма, которая была раньше. Таски восстанавливается, а Боккетти вчера почувствовал легкую боль», – сказал Каррера.

Поединок «Локомотив» – «Спартак» состоится 4 марта. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Таски Сердар Боккетти Сальваторе Каррера Массимо
Комментарии (27)
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VVM1964
1520088717
" Писец подкрался незаметно " - в защите один Кутепов , нападение без Зе Луиша , жопа полная !!! Ах да у нас там вроде новобранец в защите есть - на него вся надежда .
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Eddyson
1520089007
Зе Луиш, что за херня опять-то? Без вариантов в атаке. И это на фоне не самой сильной, мягко говоря, защиты в РФПЛ. Что было бы, если б матч в Самаре состоялся. Удачи Массимо и команде завтра, без неё будет туго.
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slavа0508
1520091379
Что Зе весь сезон болеет,,,,,,и какие то не понятные травмы,,,,,
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OfaZavr
1520093677
у Зе опять ногти??? ну это вообще конечно... а насчет Таски с Бокетти очень жаль.
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piligrim1986
1520093754
значит в основе будет илюша. жаль. матч можно считать проигранным
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SPACE TRUCKIN
1520094183
может на Илюшу снизойдёт - загрызёт всех - на это только надеяться...Зе замучал всех непонятным здоровьем - не играл совсем в сезоне...(( ...но выигрывать у Локо нужно несмотря ни на что...
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ДяДь ПашА
1520094624
Да уж,а кто у нас играть тогда будет???защиты нет
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Сибирь за Спартак
1520097179
Надеюсь, что это деза.
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Антимат
1520098304
В защите грудь четвертого не видать.
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Кинстифа
1520137389
ну всё снова Кутепов в обороне(( жди беды....
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