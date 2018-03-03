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    Таски, Боккетти и Зе Луиш не сыграют против «Локомотива»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что защитники Сердар Таски и Сальваторе Боккетти, а также нападающий Зе Луиш не смогут принять участие в завтрашнем матче 21-го тура РФПЛ с «Локомотивом» по причине повреждений. Сегодня все три футболиста не тренировались в общей группе красно-белых.

    «Почему не тренировались Таски, Зе Луиш и Боккетти? Они не готовы играть. У Зе Луиша такая же травма, которая была раньше. Таски восстанавливается, а Боккетти вчера почувствовал легкую боль», – сказал Каррера.

    Поединок «Локомотив» – «Спартак» состоится 4 марта. Начало – в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2018 17:43
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 13:08

      Оборона для Спартака стала давно ахиллесовой пятой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 4 марта 2018, 07:23

      ну всё снова Кутепов в обороне(( жди беды....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 3 марта 2018, 23:25

      такое ощущение, что игроков ломают на тренировках((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 3 марта 2018, 22:18

      Шанс для тех,кто не оправдывал доверия и сидел в запасе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      sorus 3 марта 2018, 21:51

      опять травмы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 3 марта 2018, 21:42

      Предматчевые хитрости. Шпалыч матерый, его так легко не обхитрить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 3 марта 2018, 21:00

      Будем играть 3-5-2

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      Антимат 3 марта 2018, 20:31

      В защите грудь четвертого не видать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 марта 2018, 20:12

      Надеюсь, что это деза.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 3 марта 2018, 19:30

      Да уж,а кто у нас играть тогда будет???защиты нет

      5
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ДяДь ПашА 3 марта 2018, 19:59

      Каррера сам выйдет )))))))

      3
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер > ufos73 3 марта 2018, 20:55

      К этому Шпалыч точно не готов.

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Добрый Бобер 3 марта 2018, 21:03

      Придется и ему выходить! ))))))

      0
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