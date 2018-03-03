Таски, Боккетти и Зе Луиш не сыграют против «Локомотива»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что защитники Сердар Таски и Сальваторе Боккетти, а также нападающий Зе Луиш не смогут принять участие в завтрашнем матче 21-го тура РФПЛ с «Локомотивом» по причине повреждений. Сегодня все три футболиста не тренировались в общей группе красно-белых.

«Почему не тренировались Таски, Зе Луиш и Боккетти? Они не готовы играть. У Зе Луиша такая же травма, которая была раньше. Таски восстанавливается, а Боккетти вчера почувствовал легкую боль», – сказал Каррера.

Поединок «Локомотив» – «Спартак» состоится 4 марта. Начало – в 16:30 по московскому времени.