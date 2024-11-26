Глушаков назвал лучших защитников, с которыми играл

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков выделил сильнейших игроков обороны из числа бывших партнеров.

– У нас был Боккетти, который до этого играл в «Рубине» по схемам Бердыева. Я был в шоке, когда он выносил мяч и выбегал вперeд. Надо было бежать на рывках.

Я ему говорю: «Мы из обороны выходим, дай подышать спокойно». А он чуть ли не пинками выгонял.

– Боккетти – самый мощный защитник, с которым ты играл?

– Когда Таски был в форме, то вообще не уступал. У него почему-то травмы всегда были. Но как он играл, как выходил с мячом! Для меня это были очень хорошие защитники.

Ещe в «Рубине» был Навас, который потом ушeл в «Ростов». Если бы его поставить в центр, а Таски и Боккетти по краям в схеме с тремя центральными, это вообще была бы стена.

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