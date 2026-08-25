«Краснодар» нашел замену для Кривцова в 11-й команде РПЛ

«Краснодар» включился в борьбу за вингера «Крыльев Советов» Ивана Олейникова.
В ближайшие дни клубы обсудят условия потенциального трансфера.
Если «быки» решат купить 28-летнего футболиста, то «Локомотив» и «Рубин» вряд ли смогут составить им конкуренцию.
«Краснодар» видит в Олейникове замену для Никиты Кривцова, который из-за травмы пропустит от четырех до шести месяцев.
- Олейников в «Крыльях» с августа 2024 года: 69 матчей, 14 голов, 10 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
- Контракт игрока с самарским клубом истекает следующим летом.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова