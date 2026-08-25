Губерниев пообещал погавкать на стадионе «Крыльев», но при одном условии

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев обратился к болельщикам «Крыльев Советов»
Ранее самарские болельщики скандировали на трибунах: «Губерниев – пес!»
Журналист пообещал погавкать на домашнем стадионе «Крыльев», когда там будет аншлаг.
«У меня был значительно больший момент славы пару лет назад на одном танцевальном шоу в Волгограде. Тогда я сказал, что в городе есть танцы, но нет футбола.
«Ротор» в то время выступал не особо удачно, и на следующей игре команды в Первой лиге 16 тысяч человек скандировали оскорбительные кричалки в мой адрес.
Поэтому я с удовольствием скажу «гав-гав», когда полный стадион в Самаре будет скандировать «Губерниев – пес». Я выйду на поле и буду говорить, как пес из Бременских музыкантов: «Гав-гав».
С учетом того, что на матче «Крыльев» и «Акрона» было 8 тысяч болельщиков, я желаю команде посещаемость получше», – сказал Губерниев.
- Во время обсуждения матча кубкового матча самарцев с «Зенитом» Губерниев выступил с резкой критикой поведения Амара Рахмановича в эпизоде со столкновением Романа Веги и Нуралы Алипа: «Футболист лежит и держится за голову. Вопрос к игрокам «Крыльев Советов»: какого хрена вы предъявляете судье? Вы ведете себя, как свиньи, на поле!»
- «Крылья Советов» назвали высказывания Губерниева «неприемлемыми и недопустимыми», а также потребовали публичных извинений. Комментатор отказался извиняться: «Я сказал, что они ведут себя как свиньи, используя оценочное суждение. Уважаемые «Крылышки», жалуйтесь в лигу сексуальных реформ».
- После самарцы заявили: «Готовы обратиться в суд, если от «Матч ТВ» или «Газпром-Медиа» не будет реакции или она окажется не той, которую стоит ожидать».
- Губерниев ответил, что готов к судебном процессу: «Пиар для меня, но для вас – позор. Это будет увлекательный аттракцион, который принесет мне только плюшки и коврижки».