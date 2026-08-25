Губерниев пообещал погавкать на стадионе «Крыльев», но при одном условии

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев обратился к болельщикам «Крыльев Советов»

Ранее самарские болельщики скандировали на трибунах: «Губерниев – пес!»

Журналист пообещал погавкать на домашнем стадионе «Крыльев», когда там будет аншлаг.

«У меня был значительно больший момент славы пару лет назад на одном танцевальном шоу в Волгограде. Тогда я сказал, что в городе есть танцы, но нет футбола.

«Ротор» в то время выступал не особо удачно, и на следующей игре команды в Первой лиге 16 тысяч человек скандировали оскорбительные кричалки в мой адрес.

Поэтому я с удовольствием скажу «гав-гав», когда полный стадион в Самаре будет скандировать «Губерниев – пес». Я выйду на поле и буду говорить, как пес из Бременских музыкантов: «Гав-гав».

С учетом того, что на матче «Крыльев» и «Акрона» было 8 тысяч болельщиков, я желаю команде посещаемость получше», – сказал Губерниев.