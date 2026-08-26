У «Факела» сорвался трансфер чемпиона России в составе «Зенита»

Полузащитник Ильзат Ахметов отказался от перехода в «Факел».

Руководство клуба связывалось с полузащитником, но услышало категорическое «нет».

Футболист хотел получать 3 миллиона рублей в месяц, «Факел» же готов был предложить только 2 миллиона.

Кроме того, Ахметов хотел бы играть в более амбициозном клубе.

Сообщается, что в начале лета он мог оказаться в «Рубине», но получил отказ от главного тренера казанцев Франка Артиги.