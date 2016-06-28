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«Крылья Советов» переподписали Лорию и Дмитрия Ятченко

28 июня 2016, 14:40
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Вратарь Георгий Лория и защитник Дмитрий Ятченко продолжат выступать за «Крылья Советов». Самарский клуб продлил соглашения с футболистами. Как отметили в руководстве клуба, оба игрока входят в костяк команды на следующий сезон.

«Не скрою – я рад, что продолжу играть за „Крылья“. В Самаре я чувствую себя комфортно. Отмечу, что для меня важно развитие, я хочу прогрессировать как футболист, брать новые высоты. В „Крыльях“ есть все возможности для этого, и я уверен, что у команды и впредь всe будет складываться удачно. Я приложу максимум усилий для этого», – заявил Лория.

«Новый сезон станет для меня уже четвeртым в составе „Крыльев“. За это время я многое пережил с командой, и каждый год был по-своему запоминающимся. „Крылья“ и Самара стали для меня вторым домом. Хочется не снижать планку и добиваться большего вместе с командой», – отметил Ятченко.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Ятченко Дмитрий Лория Георгий
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