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Корниленко: «Переиграли «Спартак» тактически»

2 декабря 2016, 09:05
5

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко после матча со «Спартаком» признался, что удивлен столь крупным счетом этой встречи.

«Эмоции самые положительные. Победа действительно получилась очень крупной. Никто не ожидал, что счет окажется именно таким. Изначально мы не настраивались и не на ничью, и не на поражение. Это бы удивительно было бы. Думали о победе. Слава богу, что получилась такая красивая.

О погоде можно много говорить, во многих городах матчи проходят в таких же условиях. Все в равных условиях находятся. И мы, и «Спартак». Ребята из «Спартака» говорили, что в Томске было еще холоднее, правда, поле было немного получше. Я благодарен работникам стадиона, которые подготовили газон, и болельщикам, которые пришли. Победа – заслуженная.

Во время игры о победе меньше всего думаешь. Когда счет стал уже 4:0, оставалось немного совсем немного времени. В голове были мысли, что матч уже не отпустим. Установку пересказывать я не буду. «Спартак» владел преимуществом в плане контроля мяча. Мы грамотно убегали на контратаки. Счет говорит сам за себя.

Я бы не сказал, что «Спартак» ничего не показал. Они контролировали мяч большую часть матча. Были опасные удары Глушакова. Хорошо, что Лория нас выручил. Просто мы использовали свои шансы и, можно сказать, переиграли «Спартак» тактически», – рассказал Корниленко.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак» закончился со счетом 4:0.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Глушаков Денис Корниленко Сергей Лория Георгий
Комментарии (5)
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momwig_
1480659128
Да какое там тактически... Перебегали на огороде "чемпиона", приехавшего "забрать положенные 3 очка у аутсайдера".
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nik55
1480659515
бомжа Вилкова забыли
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vladimir-7
1480660431
Всё правильно сказал. Продолжайте и дальше так играть и Крыпья будут значительно выше в турнирной таблице. Желаю успехов команде!
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Zhenis2000
1480661038
Админы! ссылка на Давида Лорию неправильна, Давид казахстанец, играл этот сезон в местном Иртыше. А у КС стоял этот грузин Лория http://bombardir.ru/player/22156
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