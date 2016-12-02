Корниленко: «Переиграли «Спартак» тактически»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко после матча со «Спартаком» признался, что удивлен столь крупным счетом этой встречи.

«Эмоции самые положительные. Победа действительно получилась очень крупной. Никто не ожидал, что счет окажется именно таким. Изначально мы не настраивались и не на ничью, и не на поражение. Это бы удивительно было бы. Думали о победе. Слава богу, что получилась такая красивая.

О погоде можно много говорить, во многих городах матчи проходят в таких же условиях. Все в равных условиях находятся. И мы, и «Спартак». Ребята из «Спартака» говорили, что в Томске было еще холоднее, правда, поле было немного получше. Я благодарен работникам стадиона, которые подготовили газон, и болельщикам, которые пришли. Победа – заслуженная.

Во время игры о победе меньше всего думаешь. Когда счет стал уже 4:0, оставалось немного совсем немного времени. В голове были мысли, что матч уже не отпустим. Установку пересказывать я не буду. «Спартак» владел преимуществом в плане контроля мяча. Мы грамотно убегали на контратаки. Счет говорит сам за себя.

Я бы не сказал, что «Спартак» ничего не показал. Они контролировали мяч большую часть матча. Были опасные удары Глушакова. Хорошо, что Лория нас выручил. Просто мы использовали свои шансы и, можно сказать, переиграли «Спартак» тактически», – рассказал Корниленко.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак» закончился со счетом 4:0.