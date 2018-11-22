Шикунов: «Лория не устраивал Тихонова. Это была русская позиция тренера»

ну степанов то этот про такие нюансы может и не знал, может клуб и правда сэкономил.. тут ведь как посмотреть))
но фраза про "если можно так сказать это была русская позиция" мне че то тоже не очень понятна... бред какой то..
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал расторжением контракта с голкипером Георгием Лорией и приглашением в команду Сергея Рыжикова.
Ранее заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов выразил возмущение, что эта замена вратарей обошлась клубу в 68 миллионов рублей.
«Мне абсолютно непонятно, что сказал Степанов. Вопрос имеет исключительно спортивную сторону. Лория не устраивал Тихонова, у него не было места в составе. Если так можно сказать, то это была русская позиция тренера. Мы приобрели хорошего вратаря Рыжикова, а Лория мог ещe по контракту сидеть на скамейке два года. Вместо этого он взял отступные за полгода и спокойно ушeл, пошeл нам на встречу.
Лория был подписан ещe до нашего руководства, около двух-трeх лет назад. Это не история нашего руководства. После новости, что Георгий не будет номером один, Лория расстраивался на тренировках. Тихонов сам говорил, что с ним тяжело работать после этого. Честно, мы пытались найти ему клуб, но не смогли. В статусе свободного агента ему это было бы проще сделать. Вместе с этим расставанием клуб наоборот сэкономил средства», – сказал Шикунов.