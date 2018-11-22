Шикунов: «Лория не устраивал Тихонова. Это была русская позиция тренера»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал расторжением контракта с голкипером Георгием Лорией и приглашением в команду Сергея Рыжикова.

Ранее заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов выразил возмущение, что эта замена вратарей обошлась клубу в 68 миллионов рублей.

«Мне абсолютно непонятно, что сказал Степанов. Вопрос имеет исключительно спортивную сторону. Лория не устраивал Тихонова, у него не было места в составе. Если так можно сказать, то это была русская позиция тренера. Мы приобрели хорошего вратаря Рыжикова, а Лория мог ещe по контракту сидеть на скамейке два года. Вместо этого он взял отступные за полгода и спокойно ушeл, пошeл нам на встречу.

Лория был подписан ещe до нашего руководства, около двух-трeх лет назад. Это не история нашего руководства. После новости, что Георгий не будет номером один, Лория расстраивался на тренировках. Тихонов сам говорил, что с ним тяжело работать после этого. Честно, мы пытались найти ему клуб, но не смогли. В статусе свободного агента ему это было бы проще сделать. Вместе с этим расставанием клуб наоборот сэкономил средства», – сказал Шикунов.