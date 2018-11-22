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    Шикунов: «Лория не устраивал Тихонова. Это была русская позиция тренера»

    Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал расторжением контракта с голкипером Георгием Лорией и приглашением в команду Сергея Рыжикова.

    Ранее заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов выразил возмущение, что эта замена вратарей обошлась клубу в 68 миллионов рублей.

    «Мне абсолютно непонятно, что сказал Степанов. Вопрос имеет исключительно спортивную сторону. Лория не устраивал Тихонова, у него не было места в составе. Если так можно сказать, то это была русская позиция тренера. Мы приобрели хорошего вратаря Рыжикова, а Лория мог ещe по контракту сидеть на скамейке два года. Вместо этого он взял отступные за полгода и спокойно ушeл, пошeл нам на встречу.

    Лория был подписан ещe до нашего руководства, около двух-трeх лет назад. Это не история нашего руководства. После новости, что Георгий не будет номером один, Лория расстраивался на тренировках. Тихонов сам говорил, что с ним тяжело работать после этого. Честно, мы пытались найти ему клуб, но не смогли. В статусе свободного агента ему это было бы проще сделать. Вместе с этим расставанием клуб наоборот сэкономил средства», – сказал Шикунов.

    Источник: «Чемпионат»

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    22.11.2018 18:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 22 ноября 2018, 21:12

      ну степанов то этот про такие нюансы может и не знал, может клуб и правда сэкономил.. тут ведь как посмотреть))
      но фраза про "если можно так сказать это была русская позиция" мне че то тоже не очень понятна... бред какой то..

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      Рейтинг: +10

      dseruiop 22 ноября 2018, 19:43

      Мужики, как ваши ставки? Не очень?
      Я сайт нашел, king-ball.ru работают с 2013 года за прошлые две недели с БК вывел две котлеты купюрами по 5к. Советую всем кто ищет в сети нормальных капперов. Знаете сколько я раз обжегся в поисках адекватных прогнозистов...? Этих советую! Если бы мне их кто то посоветовал как я вам, хотя бы годик назад. Сейчас бы уже на майбахе ездил. Всем Добра и горы денег!

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      Рейтинг: +3609

      александр п 22 ноября 2018, 19:24

      Какой тупой депутат,про лимит он ничего не слышал,такими же тупицами введённый.

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      Рейтинг: +14428

      Skull_Boy 22 ноября 2018, 18:45

      Ну все Андрюша держись сейчас польется дерьмо, а то что ЗП грузина за 2 года лавки с большой доли вероятности свыше 68 млн это их не беспокоит и видимо мозг не работает, а то что состав у клуба, как у топ команды ФНЛ это всего лишь мелочи

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 22 ноября 2018, 18:32

      Депутат обиделся, что какой-то вратарь обошёлся казне дороже его,вот и заголосил...

      Наверное аргументы ищет для повышения депутатских зарплат...

      И чего ему доказывать?

      Проще попросить его поменяться с Рыжиком на неделю работами и посмотреть, в каком месте эта замена даст какие результаты..

      Просто уверен,что заменит Рыжик этого заместителя- никто и не заметит...

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      Рейтинг: +12623

      Вомбат > семёнычев 22 ноября 2018, 22:43

      Заметят наверняка, потому что Рыжиков человек ответственный и будет по крайней мере приходить на заседания.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Вомбат 23 ноября 2018, 15:38

      он зампред, поэтому тоже наверное приходит...

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