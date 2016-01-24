Лория: «Против «Спартака» в Москве мы показали, как умеем играть в футбол»

Вратарь «Крыльев Советов» Георгий Лория поделился воспоминаниями о некоторых играх в осенней части чемпионата России, отметив при этом, что самый зрелищный футбол был продемонстрирован самарцами в поединке 18-го тура против «Спартака» в Москве.

«В матче с ЦСКА с первой минуты начались моменты у ворот «Крыльев», когда я потащил удар от Мусы. Просто 90 минут полного давления, как я люблю. А тут еще и выиграли – идеальный вариант. Хотя, честно скажу, с «Амкаром» было не легче. На последних минутах взял пару ударов. Поражение дома было бы очень обидным. Но, если честно, вся команда мне больше в игре со «Спартаком» понравилась. «Крылья» ведь обычно действуют так, чтобы не пропустить гол. А на «Открытие Арене» все увидели, что мы умеем играть в футбол. Еще пара таких матчей, и ярлык закрытой команды на нас больше не будет висеть», – сказал Лория.