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    • Лория: «Против «Спартака» в Москве мы показали, как умеем играть в футбол»

    Лория: «Против «Спартака» в Москве мы показали, как умеем играть в футбол»

    Вратарь «Крыльев Советов» Георгий Лория поделился воспоминаниями о некоторых играх в осенней части чемпионата России, отметив при этом, что самый зрелищный футбол был продемонстрирован самарцами в поединке 18-го тура против «Спартака» в Москве.

    «В матче с ЦСКА с первой минуты начались моменты у ворот «Крыльев», когда я потащил удар от Мусы. Просто 90 минут полного давления, как я люблю. А тут еще и выиграли – идеальный вариант. Хотя, честно скажу, с «Амкаром» было не легче. На последних минутах взял пару ударов. Поражение дома было бы очень обидным. Но, если честно, вся команда мне больше в игре со «Спартаком» понравилась. «Крылья» ведь обычно действуют так, чтобы не пропустить гол. А на «Открытие Арене» все увидели, что мы умеем играть в футбол. Еще пара таких матчей, и ярлык закрытой команды на нас больше не будет висеть», – сказал Лория.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.01.2016 23:55
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    Комментарии (3)
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    Baggio1986
    1453695830
    Даааа,один из самых скучных матчей был!!!!!
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    Baggio1986
    1454685771
    А чё за минус,кому-то этот матч понравился???
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    ologreds
    1694996353
    numo455808
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