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    Лория: «Рад, что перешел в «Анжи». Это хорошая команда»

    Новичок «Анжи» вратарь Георгий Лория признался, что рад оказаться в стане махачкалинской команды. Он признался, что восстановился после травмы локтя, а сейчас набирает форму.

    – Я очень рад, что перешел в «Анжи». Все-таки это хорошая команда, которая играет в Премьер-лиге. Хотелось бы отдельно поблагодарить руководство клуба и тренерский штаб за то, что оказали мне свое доверие.

    – Когда ты узнал об интересе «Анжи»?

    – Неделю назад мне позвонили с клуба и сказали, что заинтересованы в моих услугах. Я посоветовался с семьей и ответил согласием на переход.

    – Насколько нам известно, совсем недавно тебе была проведена операция на локте. Можешь поделиться с нами, как теперь обстоят дела?

    – Да, операцию провели в Германии, у профессора Граннера. Это один из лучших специалистов по плечевым и локтевым суставам. Все прошло хорошо, и я восстановился быстрее, чем ожидали врачи в клинике.

    – Расскажи, в какой форме ты сейчас находишься?

    – Я уже прошел реабилитацию и теперь постепенно набираю форму.

    Источник: ФК «Анжи»

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    22.08.2017 11:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +26

      babazo-72 22 августа 2017, 18:22

      удачи

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 22 августа 2017, 13:03

      вроде хороший кипер! удачи Лории и Анжи!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Edward52 22 августа 2017, 12:29

      успехов.

      -1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 22 августа 2017, 12:03

      Кому и кобыла - невеста©

      -1
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