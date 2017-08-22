Лория: «Рад, что перешел в «Анжи». Это хорошая команда»

Новичок «Анжи» вратарь Георгий Лория признался, что рад оказаться в стане махачкалинской команды. Он признался, что восстановился после травмы локтя, а сейчас набирает форму.

– Я очень рад, что перешел в «Анжи». Все-таки это хорошая команда, которая играет в Премьер-лиге. Хотелось бы отдельно поблагодарить руководство клуба и тренерский штаб за то, что оказали мне свое доверие.

– Когда ты узнал об интересе «Анжи»?

– Неделю назад мне позвонили с клуба и сказали, что заинтересованы в моих услугах. Я посоветовался с семьей и ответил согласием на переход.

– Насколько нам известно, совсем недавно тебе была проведена операция на локте. Можешь поделиться с нами, как теперь обстоят дела?

– Да, операцию провели в Германии, у профессора Граннера. Это один из лучших специалистов по плечевым и локтевым суставам. Все прошло хорошо, и я восстановился быстрее, чем ожидали врачи в клинике.

– Расскажи, в какой форме ты сейчас находишься?

– Я уже прошел реабилитацию и теперь постепенно набираю форму.