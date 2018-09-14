Лория: «Покидаю «Крылья» не по спортивному принципу»

Вратарь сборной Грузии Георгий Лория покинул «Крылья Советов». Он заявил, что сделал это «не по спортивному принципу», имея в виду действующий лимит на легионеров в российском чемпионате.

«Очень жаль, что приходится расставаться с клубом в таком режиме. Покидаю «Крылья» не по спортивному принципу.

Я бы хотел сказать большое спасибо всем самарским болельщикам, команде и, конечно, клубу «Крылья Советов». Я отыграл здесь два года и хотел продолжать играть в Самаре, но так получилось...

Я очень привык к «Крыльям» и хорошо себя здесь чувствовал – в самом клубе и в городе. У меня хорошие отношения с самарскими болельщиками. Хочу пожелать им и клубу удачи. Чтобы все поставленные задачи были выполнены и клуб был как можно выше в турнирной таблице.

Еще раз спасибо клубу, команде и всем, кто болеет за «Крылья»!» – сказал Лория.

Лория выступал в составе самарского клуба с 2015 по 2017 год. Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Анжи».