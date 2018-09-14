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    Лория: «Покидаю «Крылья» не по спортивному принципу»

    Вратарь сборной Грузии Георгий Лория покинул «Крылья Советов». Он заявил, что сделал это «не по спортивному принципу», имея в виду действующий лимит на легионеров в российском чемпионате.

    «Очень жаль, что приходится расставаться с клубом в таком режиме. Покидаю «Крылья» не по спортивному принципу.

    Я бы хотел сказать большое спасибо всем самарским болельщикам, команде и, конечно, клубу «Крылья Советов». Я отыграл здесь два года и хотел продолжать играть в Самаре, но так получилось...

    Я очень привык к «Крыльям» и хорошо себя здесь чувствовал – в самом клубе и в городе. У меня хорошие отношения с самарскими болельщиками. Хочу пожелать им и клубу удачи. Чтобы все поставленные задачи были выполнены и клуб был как можно выше в турнирной таблице.

    Еще раз спасибо клубу, команде и всем, кто болеет за «Крылья»!» – сказал Лория.

    Лория выступал в составе самарского клуба с 2015 по 2017 год. Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Анжи».

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    14.09.2018 11:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 14 сентября 2018, 16:35

      Возможно еще и повлияло приобретение Молло.

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > zigbert 15 сентября 2018, 01:35

      вообще никак Рыжиков повлиял................ хотя для меня Лория лучше! удачи ему в любых начинаниях хороший человек с ввиду....

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      Рейтинг: +24275

      DOCTOR PENALTY 14 сентября 2018, 11:58

      Понятно, Рыжиков создал серьёзную конкуренцию.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 сентября 2018, 11:41

      Конечно по спортивному принципу! В основной состав не проходит хоть как легионер, хоть просто как вратарь-конкуренция в "крыльях" очень высокая! А если личные проблемы, то нужно было огласить, хоть одной фразой! Или он считает, что лимит это не спортивный принцип? Конкуренцию нужно выигрывать и среди легионеров! (Тогда в тексте пропущена буква "а" в начале текста)

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Serjoga 15 сентября 2018, 01:36

      тупо вратарей до попы набрали стоит он круто...
      В Самаре к нему почти все тепло относятся.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > h3LL1k 15 сентября 2018, 01:53

      А кто говорит, что к нему в Самаре плохо относятся? Вопрос в другом: ты правильно заметил, что "до попы" вратарей набрали! Вот он по спортивному принципу и не проходит в основу, а в запасе и он сидеть не хочет и "крылышкам" держать его накладно, а вратари в клубе все качественные и с большим процентом надежности!

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