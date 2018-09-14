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Лория: «Покидаю «Крылья» не по спортивному принципу»

14 сентября 2018, 11:33
6

Вратарь сборной Грузии Георгий Лория покинул «Крылья Советов». Он заявил, что сделал это «не по спортивному принципу», имея в виду действующий лимит на легионеров в российском чемпионате.

«Очень жаль, что приходится расставаться с клубом в таком режиме. Покидаю «Крылья» не по спортивному принципу.

Я бы хотел сказать большое спасибо всем самарским болельщикам, команде и, конечно, клубу «Крылья Советов». Я отыграл здесь два года и хотел продолжать играть в Самаре, но так получилось...

Я очень привык к «Крыльям» и хорошо себя здесь чувствовал – в самом клубе и в городе. У меня хорошие отношения с самарскими болельщиками. Хочу пожелать им и клубу удачи. Чтобы все поставленные задачи были выполнены и клуб был как можно выше в турнирной таблице.

Еще раз спасибо клубу, команде и всем, кто болеет за «Крылья»!» – сказал Лория.

Лория выступал в составе самарского клуба с 2015 по 2017 год. Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Анжи».

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Лория Георгий
Комментарии (6)
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Serjoga
1536914467
Конечно по спортивному принципу! В основной состав не проходит хоть как легионер, хоть просто как вратарь-конкуренция в "крыльях" очень высокая! А если личные проблемы, то нужно было огласить, хоть одной фразой! Или он считает, что лимит это не спортивный принцип? Конкуренцию нужно выигрывать и среди легионеров! (Тогда в тексте пропущена буква "а" в начале текста)
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DOCTOR PENALTY
1536915511
Понятно, Рыжиков создал серьёзную конкуренцию.
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zigbert
1536932144
Возможно еще и повлияло приобретение Молло.
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