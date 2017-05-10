Лория: «Каррера стал двигателем прогресса «Спартака»

Голкипер «Крыльев Советов» Георгий Лория высказал мнение, что «Спартак» достоин чемпионского звания по итогам текущего сезона. По его словам, приход в столичный клуб Массимо Карреры стал двигателем прогресса.

«Думаю, что «Спартак» достоин этого титула. Всем нравится их игра, дисциплина, игровая модель. Фигура тренера очень значима в этом успехе. Каррера стал двигателем их прогресса. Да, у «Спартака» были небольшие осечки по ходу сезона, в том числе в игре с нами, но все же они поймали этот чемпионский дух и довели свои планы до конца.

Приезд группы «Ленинград» на игру «Крыльев» с «Зенитом»? Это очень хорошая идея, мне лично очень нравится «Ленинград» и в моем аудио-листе есть их песни. Думаю, что и наша команда останется на этот концерт. Главное – выиграть у «Зенита», чтобы с хорошим настроением отпраздновать юбилей клуба.

Ближайшие три тура решающие. Мы будем очень стараться, чтобы обеспечить себе место в РФПЛ, мы будем биться до конца. Настрой в команде боевой», – сказал Лория.

В рамках 28-го тура «Крыльям Советов» предстоит встретиться с «Зенитом», который продолжает борьбу с ЦСКА за вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, дающей право участия в Лиге чемпионов.