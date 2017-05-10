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Лория: «Каррера стал двигателем прогресса «Спартака»

10 мая 2017, 10:15
9

Голкипер «Крыльев Советов» Георгий Лория высказал мнение, что «Спартак» достоин чемпионского звания по итогам текущего сезона. По его словам, приход в столичный клуб Массимо Карреры стал двигателем прогресса.

«Думаю, что «Спартак» достоин этого титула. Всем нравится их игра, дисциплина, игровая модель. Фигура тренера очень значима в этом успехе. Каррера стал двигателем их прогресса. Да, у «Спартака» были небольшие осечки по ходу сезона, в том числе в игре с нами, но все же они поймали этот чемпионский дух и довели свои планы до конца.

Приезд группы «Ленинград» на игру «Крыльев» с «Зенитом»? Это очень хорошая идея, мне лично очень нравится «Ленинград» и в моем аудио-листе есть их песни. Думаю, что и наша команда останется на этот концерт. Главное – выиграть у «Зенита», чтобы с хорошим настроением отпраздновать юбилей клуба.

Ближайшие три тура решающие. Мы будем очень стараться, чтобы обеспечить себе место в РФПЛ, мы будем биться до конца. Настрой в команде боевой», – сказал Лория.

В рамках 28-го тура «Крыльям Советов» предстоит встретиться с «Зенитом», который продолжает борьбу с ЦСКА за вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, дающей право участия в Лиге чемпионов.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Зенит Лория Георгий
Комментарии (9)
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Павел Амурский
1494402025
Одна мужитская команда своего туркменазавра перехвалила.
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Дядя Серёжа
1494403676
Не хотелось бы, чтобы "Крылья" вылетели, я склонен, чтобы к Томи Оренбург присоединился, но это у каждого своё пугало.
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Динияр Билялетдинов
1494404533
считаю и аленичев немало внес в нынешний спартак
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sochi-2013
1494407903
"Не сотвори себе кумира и всякаго подобия. Второй заповедью Господь Бог запрещает идолопоклонство, то есть запрещает создавать себе для почитания кумиров и идолов"!
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Igor Belousov
1494408580
да каррера молодчик
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Д Альбертини
1494408768
удачной борьбы в решении проблемы прописки в РФПЛ на следующий сезон вам)
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Decorhome
1494425397
Точно
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a-rakhmatov
1494478116
Аленичев заложил основной фундамент в команду, а Каррера довел все до логического конца....считаю Спартак к чемпионству привели оба тренера.
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