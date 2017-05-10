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    Лория: «Каррера стал двигателем прогресса «Спартака»

    Голкипер «Крыльев Советов» Георгий Лория высказал мнение, что «Спартак» достоин чемпионского звания по итогам текущего сезона. По его словам, приход в столичный клуб Массимо Карреры стал двигателем прогресса.

    «Думаю, что «Спартак» достоин этого титула. Всем нравится их игра, дисциплина, игровая модель. Фигура тренера очень значима в этом успехе. Каррера стал двигателем их прогресса. Да, у «Спартака» были небольшие осечки по ходу сезона, в том числе в игре с нами, но все же они поймали этот чемпионский дух и довели свои планы до конца.

    Приезд группы «Ленинград» на игру «Крыльев» с «Зенитом»? Это очень хорошая идея, мне лично очень нравится «Ленинград» и в моем аудио-листе есть их песни. Думаю, что и наша команда останется на этот концерт. Главное – выиграть у «Зенита», чтобы с хорошим настроением отпраздновать юбилей клуба.

    Ближайшие три тура решающие. Мы будем очень стараться, чтобы обеспечить себе место в РФПЛ, мы будем биться до конца. Настрой в команде боевой», – сказал Лория.

    В рамках 28-го тура «Крыльям Советов» предстоит встретиться с «Зенитом», который продолжает борьбу с ЦСКА за вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, дающей право участия в Лиге чемпионов.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    10.05.2017 10:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 мая 2017, 07:48

      Аленичев заложил основной фундамент в команду, а Каррера довел все до логического конца....считаю Спартак к чемпионству привели оба тренера.

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 10 мая 2017, 17:09

      Точно

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 10 мая 2017, 12:32

      удачной борьбы в решении проблемы прописки в РФПЛ на следующий сезон вам)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 10 мая 2017, 12:29

      да каррера молодчик

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      Рейтинг: +6906

      sochi-2013 10 мая 2017, 12:18

      "Не сотвори себе кумира и всякаго подобия.
      Второй заповедью Господь Бог запрещает идолопоклонство, то есть запрещает создавать себе для почитания кумиров и идолов"!

      0
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      Рейтинг: +6906

      sochi-2013 > sochi-2013 10 мая 2017, 12:21

      Может еще один сезон или ЛЧ подождете? Потом уже ......

      0
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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 10 мая 2017, 11:22

      считаю и аленичев немало внес в нынешний спартак

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 10 мая 2017, 11:07

      Не хотелось бы, чтобы "Крылья" вылетели, я склонен, чтобы к Томи Оренбург присоединился, но это у каждого своё пугало.

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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 10 мая 2017, 10:40

      Одна мужитская команда своего туркменазавра перехвалила.

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