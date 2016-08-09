Лория: «Греческий АЕК хотел меня приобрести»

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Георгий Лория заявил, что хотел перейти в греческий АЕК в летнее трансферное окно. Отметим, что Лория продлил контракт с российским клубом.



«У меня был реальный шанс перейти в АЕК. В команде меня хотел видеть Темури Кецбая, а я, в свою очередь, хотел перейти в его клуб. АЕК – серьезная команда, у которой великолепные болельщики.



В футболе никогда не знаешь, что будет завтра, но я в любом случае благодарю Темури за интерес ко мне. Желаю ему всего наилучшего, потому что он этого заслуживает.



Я доволен продлением контракта с «Крыльями». В России моя жизнь построена иначе, чем в Греции, где всегда тепло и есть море. Мне нравилось в Греции, особенно на Крите, где я выступал за ОФИ. Но сегодняшняя моя цель – плодотворно сотрудничать с «Крыльями» и играть как можно лучше», – сказал вратарь.