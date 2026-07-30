Статистика по турнирам

Лига конференций 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Грузия. Лига Эровнули 2024 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Лига конференций 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Лига наций 2022/2023 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига Европы 2020/2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Молодежное первенство 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011