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Грузия. Лига Эровнули
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Динамо Тб
Георгий Лория
Статистика
€ 25 тыс
Георгий Лория - статистика
Динамо Тб
27 января 1986 (40), Тбилиси
#1 | Вратарь
197 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Тб
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Жальгирис
7 : 2
30.07.2026
Динамо Тб
1' - 90'
74'
Лига конференций, 2 раунд
Динамо Тб
3 : 0
23.07.2026
Жальгирис
1' - 90'
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