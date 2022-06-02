Георгий Лория - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Лория
|Команда
|Анортосис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 января 1986 (37 лет)
|Рост
|197
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Лория
|Команда
|Анортосис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 января 1986 (37 лет)
|Рост
|197
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Грузия
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|1' -46'
|Гибралтар
|1:2
|Грузия
|23.09.2022
|Был в запасе
|Грузия
|2:0
|Северная Македония
|12.06.2022
|1' -90'
|Грузия
|0:0
|Болгария
|09.06.2022
|Был в запасе
|Северная Македония
|0:3
|Грузия
|05.06.2022
|1' -90'
|Болгария
|2:5
|Грузия
|02.06.2022
|1' -90'
|Грузия
|4:0
|Гибралтар