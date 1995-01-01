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    Грузия. Лига Эровнули. Команды

    Гагра
    (Тбилиси)
    Дила
    (Гори)
    Динамо
    (Батуми)
    Динамо
    (Тбилиси)
    Колхети-1913
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