Сезон:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо Тб
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Самтредиа
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Гагра
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Телави
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Дила
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Сабуртало
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Колхети-1913
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Торпедо К
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Самгурали
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо Тб
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Самтредиа
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Гагра
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Телави
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Дила
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Сабуртало
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Колхети-1913
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Торпедо К
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Самгурали
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо Тб
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Самтредиа
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Гагра
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Телави
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Дила
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Сабуртало
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Колхети-1913
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Торпедо К
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Самгурали
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0