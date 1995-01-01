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    Грузия. Лига Эровнули - таблица

    Сезон:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Динамо Тб 0 0 0 0 0:0 0 0
    2. Самтредиа 0 0 0 0 0:0 0 0
    3. Гагра 0 0 0 0 0:0 0 0
    4. Телави 0 0 0 0 0:0 0 0
    5. Дила 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. Сабуртало 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Колхети-1913 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Торпедо К 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Динамо 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Самгурали 0 0 0 0 0:0 0 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Динамо Тб 0 0 0 0 0:0 0 0
    2. Самтредиа 0 0 0 0 0:0 0 0
    3. Гагра 0 0 0 0 0:0 0 0
    4. Телави 0 0 0 0 0:0 0 0
    5. Дила 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. Сабуртало 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Колхети-1913 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Торпедо К 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Динамо 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Самгурали 0 0 0 0 0:0 0 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Динамо Тб 0 0 0 0 0:0 0 0
    2. Самтредиа 0 0 0 0 0:0 0 0
    3. Гагра 0 0 0 0 0:0 0 0
    4. Телави 0 0 0 0 0:0 0 0
    5. Дила 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. Сабуртало 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Колхети-1913 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Торпедо К 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Динамо 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Самгурали 0 0 0 0 0:0 0 0
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