Гагра
Тбилиси
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
23.02.26 / 31.12.26
ВР Воробей А.
Свободный агент
23.01.26 / 31.12.26
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Степанов Р.
Без клуба
Свободный агент
05.02.26 / 31.12.26
ВР Сиукаев А.
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
15.01.26 / -
Свободный агент
15.01.26 / 30.06.28
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Жангидзе Т.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Гоголадзе Г.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Гагнидзе О.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Дила
Гори
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Ньенету Ф.
?
03.07.26 / -
ПВ Ньенету Ф.
?
02.07.26 / -
ЦФ Гоциридзе Д.
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Конте А.
650 тыс €
24.02.26 / -
ОП Лопеш А.
Без клуба
Свободный агент
01.02.26 / -
ЦЗ Илори Т.
Без клуба
Свободный агент
01.02.26 / -
ПЗ Чабрадзе Г.
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПВ Бугридзе И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 09.07.26
Динамо Бт
Батуми
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Мауридес С.
Свободный агент
05.07.26 / 31.12.27
ЦЗ Турицов И.
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Турицов И.
Свободный агент
22.06.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
?
01.07.26 / -
ПЗ Гегечкори Л.
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Мара У.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Динамо Тб
Тбилиси
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Псалтис П.
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Онома Д.
Без клуба
Свободный агент
20.03.26 / 31.12.26
?
24.02.26 / 31.12.26
Свободный агент
15.01.26 / -
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
2,50 млн €
03.09.26 / 30.06.30
2,50 млн €
01.07.26 / -
ЛВ Цецхладзе Н.
Свободный агент
01.02.26 / 31.12.26
ЦФ Гоциридзе Д.
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
10.01.26 / 30.06.28
ЦФ Иобашвили Ж.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПВ Ломтадзе Г.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.11.27
ВР Сикач С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПВ Гомис О.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 02.07.26
ОП Апциаури О.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦП Берелидзе Ц.
Аренда
01.01.26 / 31.12.26
Иберия 1999
Тбилиси
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Конголо Т.
Свободный агент
20.02.26 / -
ЛФ Бедошвили В.
Аренда
16.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Селимович В.
Свободный агент
08.02.26 / -
Свободный агент
21.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
21.01.26 / 31.12.27
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.27
Свободный агент
01.01.26 / -
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Без клуба
Свободный агент
30.06.26 / -
ЦЗ Конголо Т.
Завершил
Завершил
16.04.26 / -
Аренда
16.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Джгереная Г.
Свободный агент
16.02.26 / 31.12.26
ЦП Гегучадзе С.
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
18.01.26 / -
Свободный агент
14.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Агьяква Д.
Свободный агент
02.01.26 / 30.06.28
Свободный агент
01.01.26 / -
Самгурали
Цхалтубо
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
09.03.26 / -
ЛВ Цецхладзе Н.
Свободный агент
01.02.26 / 31.12.26
ВР Сиукаев А.
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.26
ВР Куталадзе Л.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПЗ Гегечкори Л.
Свободный агент
01.01.26 / -
ОП Апциаури О.
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦП Берелидзе Ц.
Аренда
01.01.26 / 31.12.26
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Айни А.
Без клуба
Свободный агент
27.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Абуладзе М.
100 тыс €
13.01.26 / 30.06.26
ЦФ Топурия Г.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛЗ Булл
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Каличава Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 11.07.26
ПЗ Гогнадзе Т.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Чихладзе Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Торпедо
Кутаиси
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Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Стаматов М.
Свободный агент
06.07.26 / -
ЛЗ Стаматов М.
Свободный агент
04.07.26 / 30.06.28
ЦЗ Лацабидзе Л.
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
Без клуба
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.27
ПВ Арабидзе Г.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
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Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Басиладзе А.
750 тыс €
02.07.26 / -
ЦП Басиладзе А.
750 тыс €
01.07.26 / 30.06.31
Свободный агент
21.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.27
ЛЗ Харабадзе Л.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Свободный агент
01.01.26 / -
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.27