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Трансферы чемпионата Грузии

Гагра
Тбилиси
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Пейкришвили А.
Динамо К
Аренда
23.02.26 / 31.12.26
ВР Воробей А.
Насаф
Свободный агент
23.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Степанов Р.
Без клуба
Свободный агент
05.02.26 / 31.12.26
ВР Сиукаев А.
Самгурали
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.26
ЛВ Харебашвили Г.
Динамо Тб
Свободный агент
15.01.26 / -
ЦП Надареишвили Г.
Тренчин
Свободный агент
15.01.26 / 30.06.28
ЦП Окриашвили Т.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
АП Ардазишвили Р.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Папуашвили Г.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Жангидзе Т.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦФ Гоголадзе Г.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦФ Гагнидзе О.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Дила
Гори
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Ньенету Ф.
Кристиансунд
?
03.07.26 / -
ПВ Ньенету Ф.
Кристиансунд
?
02.07.26 / -
ЦФ Гоциридзе Д.
Динамо Тб
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
ПЗ Мали Н.
Бунедкор
Свободный агент
25.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Конте А.
Бейджин Гуоань
650 тыс €
24.02.26 / -
ОП Лопеш А.
Без клуба
Свободный агент
01.02.26 / -
ЦЗ Илори Т.
Без клуба
Свободный агент
01.02.26 / -
ЦЗ Мендеш П.
Фейренсе
Свободный агент
29.01.26 / -
ПЗ Чабрадзе Г.
Кызылкум
Свободный агент
15.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Андроникашвили А.
Андижан
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПВ Бугридзе И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 09.07.26
Динамо Бт
Батуми
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Мауридес С.
Радомяк
Свободный агент
05.07.26 / 31.12.27
ЦЗ Турицов И.
ЦСКА София
Свободный агент
01.07.26 / -
ЦЗ Турицов И.
ЦСКА София
Свободный агент
22.06.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ВР Харатишвили Л.
Пардубице
?
01.07.26 / -
ПЗ Гегечкори Л.
Самгурали
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Мара У.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Динамо Тб
Тбилиси
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Псалтис П.
Этникос
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Онома Д.
Без клуба
Свободный агент
20.03.26 / 31.12.26
АП Зария Г.
Кайрат
Свободный агент
06.03.26 / -
ЦЗ Каландадзе А.
Висла Плоцк
?
24.02.26 / 31.12.26
ЛВ Харебашвили Г.
Гагра
Свободный агент
15.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Харебашвили С.
Истанбул Башакшехир
2,50 млн €
03.09.26 / 30.06.30
ЛЗ Харебашвили С.
Истанбул Башакшехир
2,50 млн €
01.07.26 / -
АП Зария Г.
Актобе
Свободный агент
01.07.26 / -
АП Зария Г.
Актобе
Свободный агент
10.06.26 / 31.12.26
ПВ Гомис О.
Кызыл-Жар
Свободный агент
05.02.26 / -
ЛВ Цецхладзе Н.
Самгурали
Свободный агент
01.02.26 / 31.12.26
ЦФ Гоциридзе Д.
Дила
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
ВР Сикач С.
Жетысу
Свободный агент
24.01.26 / -
ПВ Морчиладзе Т.
Риека
Свободный агент
10.01.26 / 30.06.28
ЦФ Иобашвили Ж.
Телави
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПВ Ломтадзе Г.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 30.11.27
ВР Сикач С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПВ Гомис О.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 02.07.26
ОП Апциаури О.
Самгурали
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦП Берелидзе Ц.
Самгурали
Аренда
01.01.26 / 31.12.26
Иберия 1999
Тбилиси
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Мудрак В.
Ордабасы
Свободный агент
27.06.26 / 31.12.26
ЦП Куция Г.
Верес
Аренда
10.03.26 / 31.12.26
ЦЗ Конголо Т.
НАК Бреда
Свободный агент
20.02.26 / -
ЛФ Бедошвили В.
Нижний Новгород
Аренда
16.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Селимович В.
Херманнштадт
Свободный агент
08.02.26 / -
АП Бидзинашвили И.
Торпедо
Свободный агент
21.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Гиунашвили А.
Колхети-1913
Свободный агент
21.01.26 / 31.12.27
ПВ Гудушаури П.
Торпедо
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.27
ПВ Гудушаури П.
Торпедо
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Ахвледиани Т.
Без клуба
Свободный агент
30.06.26 / -
ЦЗ Конголо Т.
Завершил
Завершил
16.04.26 / -
ЦЗ Гиунашвили А.
Колхети-1913
Аренда
16.02.26 / 31.12.26
ЦЗ Джгереная Г.
Навбахор
Свободный агент
16.02.26 / 31.12.26
ЦП Гегучадзе С.
Телави
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.26
ЦП Алтунашвили С.
Хапоэль
Свободный агент
18.01.26 / -
ЦП Алтунашвили С.
Хапоэль
Свободный агент
14.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Агьяква Д.
Волос
Свободный агент
02.01.26 / 30.06.28
ПВ Мамагеишвили Г.
Штурм
Свободный агент
01.01.26 / -
Самгурали
Цхалтубо
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Гоголашвили Г.
Гареджи
Свободный агент
09.03.26 / -
ЛВ Цецхладзе Н.
Динамо Тб
Свободный агент
01.02.26 / 31.12.26
ВР Сиукаев А.
Гагра
Свободный агент
30.01.26 / 31.12.26
ВР Куталадзе Л.
Гареджи
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ПЗ Гегечкори Л.
Динамо Бт
Свободный агент
01.01.26 / -
ОП Апциаури О.
Динамо Тб
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
ЦП Берелидзе Ц.
Динамо Тб
Аренда
01.01.26 / 31.12.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Айни А.
Истиклол
Свободный агент
05.03.26 / -
АП Айни А.
Без клуба
Свободный агент
27.01.26 / 31.12.26
ЦЗ Абуладзе М.
Кяпаз
100 тыс €
13.01.26 / 30.06.26
ЦФ Топурия Г.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Гаприндашвили А.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПЗ Ахвледиани И.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЛЗ Булл
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ВР Каличава Н.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 11.07.26
ПЗ Гогнадзе Т.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦП Чихладзе Д.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.26
Торпедо
Кутаиси
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Стаматов М.
Септември
Свободный агент
06.07.26 / -
ЛЗ Стаматов М.
Септември
Свободный агент
04.07.26 / 30.06.28
ЦЗ Лацабидзе Л.
Шахтер
Аренда
01.07.26 / 30.06.27
ЛВ Близниченко В.
Без клуба
Свободный агент
26.01.26 / 31.12.27
ПВ Арабидзе Г.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Басиладзе А.
Слован
750 тыс €
02.07.26 / -
ЦП Басиладзе А.
Слован
750 тыс €
01.07.26 / 30.06.31
АП Бидзинашвили И.
Иберия 1999
Свободный агент
21.01.26 / 31.12.26
ЦФ Йонсен Б.
Аль-Вахда
Свободный агент
15.01.26 / 12.06.26
ПВ Гудушаури П.
Иберия 1999
Свободный агент
14.01.26 / 31.12.27
ЛЗ Харабадзе Л.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / -
ПВ Гудушаури П.
Иберия 1999
Свободный агент
01.01.26 / -
ЦЗ Кверквелия С.
Без клуба
Свободный агент
01.01.26 / 31.12.27
Баланс лиги
ПоказателиСумма
Доходы7,25 млн €
Расходы0 €
Общий баланс7,25 млн €
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