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  • Лория: «Были объективные причины, по которым не смог перейти в «Челси»

Лория: «Были объективные причины, по которым не смог перейти в «Челси»

26 августа 2016, 07:31
3

Вратарь «Крыльев Советов» Георгий Лория детально рассказал о том, почему не состоялся его трансфер в «Челси».

– Правда, что могли оказаться в «Челси»?

– Да. Предметный интерес ко мне действительно был.

– Когда?

– Так получилось, что утром я подписал контракт с «Крыльями», а вечером мне позвонили из «Челси».

– Сюжет.

– Но на тот момент существовали объективные причины, по которым не мог уехать в Англию. Документы, их регламент, правила. Матчей за сборную у меня хватало, но там было еще пять, кажется, пунктов, которым мне нужно соответствовать. Все от себя зависящее я сделал, но, поверьте, возникли непреодолимые трудности.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Крылья Советов Челси Лория Георгий
Комментарии (3)
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oyabun
1472200875
Отличный вратарь!
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Тraumtanzеr
1472207468
У него уровень выше РФПЛ.
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Joko21
1472227713
Лучше играть, чем там 3 года на лавке отбыть номер
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