Лория: «Были объективные причины, по которым не смог перейти в «Челси»

Вратарь «Крыльев Советов» Георгий Лория детально рассказал о том, почему не состоялся его трансфер в «Челси».
– Правда, что могли оказаться в «Челси»?
– Да. Предметный интерес ко мне действительно был.
– Когда?
– Так получилось, что утром я подписал контракт с «Крыльями», а вечером мне позвонили из «Челси».
– Сюжет.
– Но на тот момент существовали объективные причины, по которым не мог уехать в Англию. Документы, их регламент, правила. Матчей за сборную у меня хватало, но там было еще пять, кажется, пунктов, которым мне нужно соответствовать. Все от себя зависящее я сделал, но, поверьте, возникли непреодолимые трудности.
Источник: «Спорт-Экспресс»