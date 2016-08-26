Лория: «Были объективные причины, по которым не смог перейти в «Челси»

Вратарь «Крыльев Советов» Георгий Лория детально рассказал о том, почему не состоялся его трансфер в «Челси».

– Правда, что могли оказаться в «Челси»?

– Да. Предметный интерес ко мне действительно был.

– Когда?

– Так получилось, что утром я подписал контракт с «Крыльями», а вечером мне позвонили из «Челси».

– Сюжет.

– Но на тот момент существовали объективные причины, по которым не мог уехать в Англию. Документы, их регламент, правила. Матчей за сборную у меня хватало, но там было еще пять, кажется, пунктов, которым мне нужно соответствовать. Все от себя зависящее я сделал, но, поверьте, возникли непреодолимые трудности.