Лория: «В раздевалке Гаттузо ломал металлические шкафчики»

Голкипер "Крыльев Советов" Георгий Лория вспомнил о временах своего выступления за греческий ОФИ, где он тренировался под руководством Дженнаро Гаттузо.

"Стадион у ОФИ был на 10 тысяч человек. Он всегда заполнялся. Фанаты в Греции – это что-то. Они ведь убивают друг друга. Один раз в третьей лиге так подрались, что все закончилось смертью, и на две недели в стране вообще запретили футбол. Ну вот и представьте: 10 тысяч, все поют, жгут пиротехнику, и весь этот рев перебивает один недовольный тренер.

Взбешенного Гаттузо было слышно лучше, чем их всех. Как он вел себя в раздевалке? Как-как? Шкафчики металлические ломал. Так что с мотивацией у нас не было проблем никогда. Команда-аутсайдер всегда выходила грызть соперника", – рассказал Лория.