Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лория: «Сильна ли РФПЛ? Она шестая в Европе, вот вам и ответ»

    Голкипер «Крыльев Советов» Георгий Лория подчеркнул, что считает РФПЛ турниром выского уровня. По его мнению, шестое место, занимаемое ею среди европейских лиг, подтверждает класс российского чемпионата.

    «Является ли РФПЛ для грузинских игроков тем местом, где можно расти, и насколько она сильна? Конечно, это даже не обсуждается. Сейчас в Европе чемпионат России занимает шестое место. Вот вам и ответ. Российский чемпионат – очень сложный турнир. В нем выступают очень сильные игроки. Ведь уровень чемпионата исходит из этого. Ну, как минимум, один из факторов. Там каждая игра очень серьезная. Скажем, тот же «Спартак», который стал чемпионом страны. А мы у них дома выиграли 4:0. Я не думаю, что «Динамо» Тбилиси может проиграть предпоследней команде с таким счетом.

    И не забывайте про антураж и стадионы. Сейчас в Грузии только у «Динамо» такой стадион, других я не знаю. Да, несколько арен, более или менее, можно еще назвать, но все равно, они не сравняться с динамовской. В России, взять скажем «Открытие Арену» – как ее можно сравнить с другими? Или стадион «Краснодара»? Или «Петровский»? «Локомотив», «Химки» – когда стадионы заполняются... это совершенно другой мир. А когда выходишь и на трибунах сидят 10 человек и когда они говорят между собой тебе все слышно... (вздыхает)», – приводит слова Лории sputnik-georgia.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.06.2017 16:46
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 11 июня 2017, 10:59

      Фраза "РФПЛ - шестая в Европе" звучит как приговор...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4024

      raritet 10 июня 2017, 20:58

      Нужно признать ,что во времена СССР, когда в сборной были и украинцы и грузины , и татары, команда была более менее на ходу и не было так стыдно за нее болеть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 10 июня 2017, 17:35

      сомневаюсь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      мароко 10 июня 2017, 16:56

      «Является ли РФПЛ для грузинских игроков тем местом, где можно расти, и насколько она сильна? Конечно, это даже не обсуждается. РФПЛ примет не только грузинских, но и армянских, белорусских игроков, там всегда были таланты!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11