Лория: «Сильна ли РФПЛ? Она шестая в Европе, вот вам и ответ»

Голкипер «Крыльев Советов» Георгий Лория подчеркнул, что считает РФПЛ турниром выского уровня. По его мнению, шестое место, занимаемое ею среди европейских лиг, подтверждает класс российского чемпионата.

«Является ли РФПЛ для грузинских игроков тем местом, где можно расти, и насколько она сильна? Конечно, это даже не обсуждается. Сейчас в Европе чемпионат России занимает шестое место. Вот вам и ответ. Российский чемпионат – очень сложный турнир. В нем выступают очень сильные игроки. Ведь уровень чемпионата исходит из этого. Ну, как минимум, один из факторов. Там каждая игра очень серьезная. Скажем, тот же «Спартак», который стал чемпионом страны. А мы у них дома выиграли 4:0. Я не думаю, что «Динамо» Тбилиси может проиграть предпоследней команде с таким счетом.

И не забывайте про антураж и стадионы. Сейчас в Грузии только у «Динамо» такой стадион, других я не знаю. Да, несколько арен, более или менее, можно еще назвать, но все равно, они не сравняться с динамовской. В России, взять скажем «Открытие Арену» – как ее можно сравнить с другими? Или стадион «Краснодара»? Или «Петровский»? «Локомотив», «Химки» – когда стадионы заполняются... это совершенно другой мир. А когда выходишь и на трибунах сидят 10 человек и когда они говорят между собой тебе все слышно... (вздыхает)», – приводит слова Лории sputnik-georgia.ru.