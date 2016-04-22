Лория мог оказаться в «Челси» или «Депортиво»

Вратарь «Крыльев Советов» Георгий Лория рассказал, что мог продолжить свою карьеру до переезда в Самару в Англии или Испании.

«Это правда, что меня хотели купить в «Челси». До перехода в «Крылья» также было предложение от «Депортиво», были переговоры с «Ноттингемом», «Витессом», «Карпатами» и «Динамо».

Еще был вариант с переходом в «Сток» и в одну команду из Буэнос-Айреса. Было что-то еще, но сейчас не припоминаю», – сказал Лория.

Напомним, что за «Крылья Советов» Лория выступает с сентября 2015 года.