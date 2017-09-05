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    Самарджич провел первую тренировку в составе «Анжи»

    Футболисты «Анжи» приступили к подготовке к матчу девятого тура российской Премьер-лиги против «Тосно». Отмечается, что свою первую тренировку в составе команды провел защитник Мирал Самарджич, который перешел в «Анжи» 31 августа.

    В общей группе занимается и полузащитник Игорь Чайковский, который ранее работал по индивидуальной программе, а также вратарь Георгий Лория. На тренировке отсутствовали защитник Игорь Армаш и хавбек Аяз Гулиев, которые находятся в расположении сборных.

    Напомним, что матч «Тосно» – «Анжи» состоится 9 сентября в 14:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Анжи»

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    05.09.2017 09:53
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