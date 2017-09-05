Самарджич провел первую тренировку в составе «Анжи»

Футболисты «Анжи» приступили к подготовке к матчу девятого тура российской Премьер-лиги против «Тосно». Отмечается, что свою первую тренировку в составе команды провел защитник Мирал Самарджич, который перешел в «Анжи» 31 августа.

В общей группе занимается и полузащитник Игорь Чайковский, который ранее работал по индивидуальной программе, а также вратарь Георгий Лория. На тренировке отсутствовали защитник Игорь Армаш и хавбек Аяз Гулиев, которые находятся в расположении сборных.

Напомним, что матч «Тосно» – «Анжи» состоится 9 сентября в 14:00 по московскому времени.