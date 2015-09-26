«Челси» хочет подписать голкипера «Крыльев Советов»

Лондонский "Челси" проявляет интерес к голкиперу "Крыльев Советов" Георгию Лории. Об этом сообщил заместитель генерального директора самарского клуба Зураб Циклаури.

По словам Циклаури, ему поступил звонок помощника технического директора "аристократов", который интересовался Лорией. Трансфер может быть осуществлен только в том случае, если "Челси" заплатит в АПЛ необходимую для получения разрешения на работу сумму.

У Лории есть необходимое количество матчей за свою национальную команду, но сборная Грузии не входит в топ-70, поэтому по регламенту голкипер не имеет права получить разрешение бесплатно.

Отметим, контракт между Лорией и "Крыльями" действует до окончания этого сезона.