Вратарь «Анжи» Лория сильно огорчен сорвавшемуся переходу в «Челси»

Вратарь махачкалинского «Анжи» Георгий Лория рассказал о своем некогда возможном трансфере в английский «Челси». Грузин сожалеет, что переход не состоялся.

– Там много было аспектов. В то лето, как мне объяснили, был принят новый закон, который гласил: «Если у тебя не европейский паспорт, то ты должен пройти через сито определенных ограничений».

Я был заигран за сборную, а значит мог перейти в один из английских клубов. Но разрешение на работу я не получил, так как Грузия не входила в топ-70 сборных мира.

– Сильно огорчился?

– Ну, конечно. А кто бы на моем месте не огорчится? Такое предложение, наверное, раз в жизни бывает.