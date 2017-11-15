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  • Вратарь «Анжи» Лория сильно огорчен сорвавшемуся переходу в «Челси»

Вратарь «Анжи» Лория сильно огорчен сорвавшемуся переходу в «Челси»

15 ноября 2017, 21:18
6

Вратарь махачкалинского «Анжи» Георгий Лория рассказал о своем некогда возможном трансфере в английский «Челси». Грузин сожалеет, что переход не состоялся.

– Там много было аспектов. В то лето, как мне объяснили, был принят новый закон, который гласил: «Если у тебя не европейский паспорт, то ты должен пройти через сито определенных ограничений».

Я был заигран за сборную, а значит мог перейти в один из английских клубов. Но разрешение на работу я не получил, так как Грузия не входила в топ-70 сборных мира.

– Сильно огорчился?

– Ну, конечно. А кто бы на моем месте не огорчится? Такое предложение, наверное, раз в жизни бывает.

Источник: ФК «Анжи»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Анжи Лория Георгий
Комментарии (6)
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Chesn0k
1510772701
к слову о лимите в топ-чемпионатах.
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DOCTOR PENALTY
1510774049
Любой бы огорчился. Не судьба.
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Raxor
1510774119
а в каком году это было? просто сейчас ему уже 31
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prezent2017
1510779709
А я думаю, почему Челсия на две ноги хромает. Оказывается потому, что Лория не перешел.
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OfaZavr
1510820060
да не стоит огорчаться, все равно либо по арендам ездил либо на лавке сидел.
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