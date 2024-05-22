Опубликована заявка сборной Грузии на Евро-2024

Тренерский штаб сборной Грузии определился с составом на предстоящий чемпионат Европы.
Вратари: Георгий Мамардашвили («Валенсия», Испания), Георгий Лория («Динамо Тбилиси», Грузия), Лука Гугешашвили («Карабах», Азербайджан»);
Защитники: Соломон Кверквелия («Аль-Охдуд», Саудовская Аравия), Георгий Гвелесиани («Персеполис», Иран), Гурам Кашия («Слован», Словакия), Джемал Табидзе («Панетоликос», Греция), Лаша Двали (АПОЭЛ, Кипр), Лука Лочошвили («Кремонезе», Италия), Отар Какабадзе («Краковия», Польша»), Гиорги Гочолеишвили («Шахтер», Украина);
Полузащитники: Георгий Чакветадзе («Уотфорд», Англия), Анзор Меквабишвили («Университатя», Румыния), Джаба Канкава («Слован», Словакия), Отар Китеишвили («Штурм», Австрия), Ника Квеквескири («Лех», Польша), Георгий Кочорашвили («Леванте», Испания), Сандро Алтунашвили («Вольфсбергер», Австрия), Леван Шенгелия («Панетоликос», Греция), Георгий Цитаишвили («Динамо Батуми», Грузия), Саба Лобжанидзе («Атланта Юнайтед», США);
Нападающие: Жорж Микаутадзе («Метц», Франция), Буду Зивзивадзе («Карлсруэ», Германия), Георгий Квилитая (АПОЭЛ, Кипр), Хвича Кварацхелия («Наполи», Италия), Зурико Давиташвили («Бордо», Франция).
- Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
- У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
- Грузия сыграет в группе F с Турцией, Португалией и Чехией.