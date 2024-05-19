Изучаем информацию на сайте УЕФА.

Меньше месяца остается до начала чемпионата Европы по футболу. Турнир в этом году принимает Германия. В матче-открытии 14 июня немцы сыграют со сборной Шотландии на мюнхенском стадионе «Альянц-Арена». Опытные болельщики, как правило, заранее ищут информацию о покупке билетов на игры Евро. Но есть и те любители футбола, которые пытаются достать заветные квитки в самый последний момент. Реально ли сейчас приобрести билеты на главный турнир этого лета? Или поезд уже ушел? Давайте разбираться.

В интернете можно найти множество сайтов, которые предлагают купить билеты здесь и сейчас. Открываем первый попавшийся ресурс. Видим список всех игр Евро-2024. И везде галочка «билеты» активна. Выбираем матч-открытие: самый дешевый билет – за воротами – отдают за 87 тысяч рублей (!), или примерно 880 евро. Для сравнения: на официальном сайте УЕФА цены начинались с отметки в 30 евро. На этапе начала продаж более миллиона квитков стоили дешевле шестидесяти евро.

В УЕФА заявляют, что для приобретения билетов на матчи Евро-2024 можно использовать только один сайт – uefa.com. В противном случае болельщики рискуют нарваться на мошенников и просто потерять свои деньги. Впрочем, сейчас на официальном сайте организации билетов в продаже нет. Ажиотаж перед началом турнира огромен, зрительский спрос гораздо больше предложения. Заходим на сайт в раздел «билеты» и видим вот какой текст: «Билеты, которые были размещены на официальной платформе УЕФА по перепродаже, были распроданы за несколько часов. Платформа по перепродаже билетов откроется снова. Следи за страницей, чтобы не пропустить этот день».

Авторы сайта уточняют, что продажа билетов на матчи Евро стартовала 3 октября прошлого года. Квитки можно было приобрести в порядке очереди, и сейчас они распроданы.

Лучшим вариантом было подать заявку в период с 3-го по 26-е октября. Билеты, по словам представителей УЕФА, распределяли посредством максимально честной и прозрачной лотереи. У всех, кто вовремя подал заявку, были одинаковые шансы на успех.

Сайт для перепродажи билетов – нововведение от УЕФА. Футбольные чиновники учли тот факт, что далеко не все болельщики, выигравшие билетную лотерею, захотят посетить тот или иной матч. Продать квиток можно было на вновь созданной «бирже». При этом билеты разрешалось выставлять только по их первоначальной цене. «Биржа» заработала в марте этого года, но всего через несколько дней закрылась – все сделки были успешно завершены.

Реализация билетов на игры плей-офф еще не началась. Продажа стартует в тот момент, как только станет известен состав пар 1/8 финала. Один заявитель может подать заявку не более чем на четыре билета на каждый матч. Каждому заявителю доступны билеты лишь на одну игру в день.

Друзья, есть ли среди вас те, кому удалось приобрести билеты матчи чемпионата Европы в Германии? Или те, кто еще не купил билеты, но все еще рассчитывает это сделать? Поделитесь своими историями! И до встречи на «Бомбардире»!