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    • Евро-2024: рассказываем, где можно посмотреть матчи турнира. Публикуем полное расписание трансляций

    Евро-2024: рассказываем, где можно посмотреть матчи турнира. Публикуем полное расписание трансляций


    5
    Голосов: 2
    30.05.2024 21:40
    Полезная статья для футбольных болельщиков.

    Чуть больше двух недель осталось до начала чемпионата Европы по футболу. Турнир в этом году принимает Германия. Матч открытия намечен на 14 июня. В этот день хозяева турнира сыграют со сборной Шотландии. Долгое время российские болельщики ждали официальной информации о том, будут ли в нашей стране транслировать игры Евро-2024. Инсайды появлялись регулярно – то и дело в новостные ленты попадали сообщения о том, что турнир покажут на «Матч ТВ». И вот на этой неделе наконец пришло подтверждение: федеральный спортивный канал действительно не обойдет Евро стороной. Вот только транслировать матчи будет не один, а вместе со стриминговой платформой Okko.

    «Впервые чемпионат Европы по футболу можно будет посмотреть и на стриминговой платформе, и на телеканале одновременно, – заявил генеральный директор Okko Сергей Шишкин и добавил что считает партнерство Okko и «Матч ТВ» «знаковым моментом для истории спортивных трансляций».

    «Матч ТВ» покажет все игры Евро, но лишь часть из них – в прямом эфире. Другую часть возьмет на себя Okko. Расписание трансляций уже готово. Изучайте:

    Групповой этап

    Первый тур

    Германия – Шотландия, 14 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

    Венгрия – Швейцария, 15 июня, 16:00 / Okko

    Испания – Хорватия, 15 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

    Италия – Албания, 15 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

    Польша – Нидерланды, 16 июня, 16:00 / Okko

    Словения – Дания, 16 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

    Сербия – Англия, 16 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

    Румыния – Украина, 17 июня, 16:00 / Okko

    Бельгия – Словакия, 17 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

    Австрия – Франция, 17 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

    Турция – Грузия, 18 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

    Португалия – Чехия, 18 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

    Второй тур

    Хорватия – Албания, 19 июня, 16:00 / Okko

    Германия – Венгрия, 19 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

    Шотландия – Швейцария, 19 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

    Словения – Сербия, 20 июня, 16:00 / Okko

    Дания – Англия, 20 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

    Испания – Италия, 20 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

    Словакия – Украина, 21 июня, 16:00 / Okko

    Польша – Австрия, 21 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

    Нидерланды – Франция, 21 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

    Грузия – Чехия, 22 июня, 16:00 / Okko

    Турция – Португалия, 22 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

    Бельгия – Румыния, 22 июня, 22:00 / Okko

    Третий тур

    Швейцария – Германия, 23 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

    Шотландия – Венгрия, 23 июня, 22:00 / Okko

    Албания – Испания, 24 июня, 22:00 / Okko

    Хорватия – Италия, 24 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

    Нидерланды – Австрия, 25 июня, 19:00 / Okko

    Франция – Польша, 25 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

    Англия – Словения, 25 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

    Дания – Сербия, 25 июня, 22:00 / Okko

    Словакия – Румыния, 26 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

    Украина – Бельгия, 26 июня 19:00 / Okko

    Грузия – Португалия, 26 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

    Чехия – Турция, 26 июня, 22:00 / Okko

    Плей-офф

    1/8 финала, 29 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

    1/8 финала, 29 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

    1/8 финала, 30 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

    1/8 финала, 30 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

    1/8 финала, 01 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

    1/8 финала, 01 июля, 22:00 / «Матч ТВ»

    1/8 финала, 02 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

    1/8 финала, 02 июля, 22:00 / «Матч ТВ»

    1/4 финала, 05 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

    1/4 финала, 05 июля, 22:00 / Okko

    1/4 финала, 06 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

    1/4 финала, 06 июля, 22:00 / Okko

    1/2 финала, 09 июля, 22:00 / «Матч ТВ»

    1/2 финала, 10 июля, 22:00 / Okko

    Финал, 14 июля, 22:00 / «Матч ТВ»

    Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки прокомментировала новость о том, что «Матч ТВ» покажет матчи Евро совместно с Okko. Заявила, что переговоры о передаче прав на трансляцию игр потребовали больших усилий и поблагодарила коллег за проделанную работу. «Уверена, что такой большой и сложный кейс станет началом масштабных проектов, которые планируем в дальнейшем запускать вместе с Okko», – подытожила Канделаки.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Uefa.com
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии (3)
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    O-kolesov
    1717095991
    Партнёрство МатчТВ с Окко говорит о том, чтобы посмотреть определённые матчи надо в добровольно- принудительном порядке подписываться на канал Окко, который не является спортивным. Очередное высасывание денег с народа.
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    Клим Чугункип
    1717097347
    Евро это круто.Кто из болел не будет смотреть, тот zомибированный болван.
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