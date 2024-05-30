Евро-2024: рассказываем, где можно посмотреть матчи турнира. Публикуем полное расписание трансляций

Полезная статья для футбольных болельщиков.

Чуть больше двух недель осталось до начала чемпионата Европы по футболу. Турнир в этом году принимает Германия. Матч открытия намечен на 14 июня. В этот день хозяева турнира сыграют со сборной Шотландии. Долгое время российские болельщики ждали официальной информации о том, будут ли в нашей стране транслировать игры Евро-2024. Инсайды появлялись регулярно – то и дело в новостные ленты попадали сообщения о том, что турнир покажут на «Матч ТВ». И вот на этой неделе наконец пришло подтверждение: федеральный спортивный канал действительно не обойдет Евро стороной. Вот только транслировать матчи будет не один, а вместе со стриминговой платформой Okko.

«Впервые чемпионат Европы по футболу можно будет посмотреть и на стриминговой платформе, и на телеканале одновременно, – заявил генеральный директор Okko Сергей Шишкин и добавил что считает партнерство Okko и «Матч ТВ» «знаковым моментом для истории спортивных трансляций».

«Матч ТВ» покажет все игры Евро, но лишь часть из них – в прямом эфире. Другую часть возьмет на себя Okko. Расписание трансляций уже готово. Изучайте:

Групповой этап

Первый тур

Германия – Шотландия, 14 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Венгрия – Швейцария, 15 июня, 16:00 / Okko

Испания – Хорватия, 15 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Италия – Албания, 15 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Польша – Нидерланды, 16 июня, 16:00 / Okko

Словения – Дания, 16 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Сербия – Англия, 16 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Румыния – Украина, 17 июня, 16:00 / Okko

Бельгия – Словакия, 17 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Австрия – Франция, 17 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Турция – Грузия, 18 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Португалия – Чехия, 18 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Второй тур

Хорватия – Албания, 19 июня, 16:00 / Okko

Германия – Венгрия, 19 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Шотландия – Швейцария, 19 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Словения – Сербия, 20 июня, 16:00 / Okko

Дания – Англия, 20 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Испания – Италия, 20 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Словакия – Украина, 21 июня, 16:00 / Okko

Польша – Австрия, 21 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Нидерланды – Франция, 21 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Грузия – Чехия, 22 июня, 16:00 / Okko

Турция – Португалия, 22 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Бельгия – Румыния, 22 июня, 22:00 / Okko

Третий тур

Швейцария – Германия, 23 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Шотландия – Венгрия, 23 июня, 22:00 / Okko

Албания – Испания, 24 июня, 22:00 / Okko

Хорватия – Италия, 24 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Нидерланды – Австрия, 25 июня, 19:00 / Okko

Франция – Польша, 25 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Англия – Словения, 25 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Дания – Сербия, 25 июня, 22:00 / Okko

Словакия – Румыния, 26 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

Украина – Бельгия, 26 июня 19:00 / Okko

Грузия – Португалия, 26 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

Чехия – Турция, 26 июня, 22:00 / Okko

Плей-офф

1/8 финала, 29 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 29 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 30 июня, 19:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 30 июня, 22:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 01 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 01 июля, 22:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 02 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

1/8 финала, 02 июля, 22:00 / «Матч ТВ»

1/4 финала, 05 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

1/4 финала, 05 июля, 22:00 / Okko

1/4 финала, 06 июля, 19:00 / «Матч ТВ»

1/4 финала, 06 июля, 22:00 / Okko

1/2 финала, 09 июля, 22:00 / «Матч ТВ»

1/2 финала, 10 июля, 22:00 / Okko

Финал, 14 июля, 22:00 / «Матч ТВ»

Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки прокомментировала новость о том, что «Матч ТВ» покажет матчи Евро совместно с Okko. Заявила, что переговоры о передаче прав на трансляцию игр потребовали больших усилий и поблагодарила коллег за проделанную работу. «Уверена, что такой большой и сложный кейс станет началом масштабных проектов, которые планируем в дальнейшем запускать вместе с Okko», – подытожила Канделаки.