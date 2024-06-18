Какие рекорды может побить Криштиану Роналду на Евро-2024?

Уже сегодня первый матч сборной Португалии на турнире!

Сегодня сборная Португалии по футболу проведет первый матч на чемпионате Европы в Германии. Соперником команды станет сборная Чехии. В стартовом составе наверняка появится человек, превращающий любой матч португальцев в особенное событие. Криштиану Роналду уже давно перестал быть просто игроком. Он – настоящая звезда, кумир для миллионов болельщиков. Популярность нападающего часто приводит к курьезам. На днях фанаты Роналду сорвали открытую тренировку сборной Португалии в немецком городке Мариенфельд. Десятки человек попытались прорваться на футбольное поле для того, чтобы сделать селфи с Криштиану. Стюарды не сумели поймать всех нарушителей, в дело пришлось вступить вратарю сборной Жозе Са. Сам Роналду отреагировал на забег фанатов улыбкой и поспешил уйти в подтрибунное помещение.

Сегодня капитан сборной Португалии должен установить рекорд турнира. Он станет первым игроком в истории, который выступит на шести чемпионатах Европы. Сейчас Роналду делит лидерство по этому показателю с Икером Касильясом – оба по пять раз участвовали в финальных стадиях Евро. Но есть и еще несколько рекордов, которые вскоре могут покориться Криштиану. Ну и свои собственные достижения он тоже готовится улучшить.

Один рекорд был побит португальцем еще до начала соревнований. Он стал первым игроком, попавшим в заявку своей сборной сразу на шести чемпионатах Европы. Впервые на этом турнире Роналду выступил 20 лет назад. 19-летний форвард сыграл на Евро-2004. Болельщики со стажем помнят, как сборная Португалии добралась на домашнем турнире до финала, где сенсационно уступила грекам. После этого в карьере Криштиану были Евро-2008, 2012, 2016 и 2021. И вот теперь он вновь сыграет на большом футбольном марафоне.

Роналду владеет рекордами по наибольшему числу проведенных матчей и забитых голов в финальных стадиях турнира. Сейчас его статистика выглядит следующим образом: 25 матчей, 14 голов. Велика вероятность, что оба этих достижения нападающий вскоре улучшит. Ну и по числу проведенных на Евро игровых минут Криштиану тоже лидирует. Его показатель: 2153 минуты.

Роналду – единственный игрок в мире, одержавший на этом турнире 12 побед. Как думаете, случится ли сегодня 13-й выигрыш, или чехи преподнесут сюрприз и не проиграют?

В статусе капитана сборной звездный нападающий провел на Евро 16 матчей, и это тоже рекорд. Если Роналду забьет на турнире в Германии хотя бы один мяч, то станет самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы. Сейчас рекордом владеет австриец Ивица Вастич, забивший гол на Евро-2008 в возрасте 38 лет и 257 дней. Криштиану в феврале этого года исполнилось 39 лет.

Роналду уже реализовал в финальный стадиях три пенальти – больше, чем любой другой игрок. Кроме того, он единственный футболист, забивавший как минимум один гол на пяти чемпионатах Европы. Все эти достижения он постарается улучшить в ближайших матчах. Если Португалия доберется до решающей стадии, Криштиану может станет первым футболистом, сыгравшим в трех финалах чемпионатов Европы. Он выигрывал турнир один раз – в 2016-м.

А еще португалец трижды попадал в символическую сборную лучших игроков Евро. То же самое удавалось еще троим футболистам: Лорану Блану, Паоло Мальдини и Пепе. Сумеет ли Роналду стать единоличным лидером по этому показателю? Скоро узнаем!