5 июня 2026 года в 19:30 сборные Словакии и Черногории сыграют в товарищеском матче.
Словакия
Словаки – крепкие хозяева: 10 из 12 последних домашних матчей без поражений. Атака стабильна – 1.60 гола в среднем за 5 игр, забивают в 3 последних матчах. Проблема – оборона: словаки пропускают в среднем 2.20 гола за 5 игр. В прошлом матче победа над Мальтой (2:1). Дома Словакия опасна, но их защита вызывает тревогу.
Черногория
Черногорцы в отличной атакующей форме: забивают в 6 последних матчах, 1.80 гола в среднем за 5 игр (9 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом матче победа над Болгарией (1:0). Гости умеют забивать и на выезде способны удивить.
Факты о командах
Словакия
- Не проигрывают дома в 10 из 12 матчей
- За 5 матчей: 1.60 забито, 2.20 пропущено
- Забивают в 3 последних матчах
- Победа над Мальтой (2:1)
Черногория
- Забивают в 6 последних матчах
- За 5 матчей: 1.80 забито, 1.40 пропущено
- Победа над Болгарией (1:0)
Прогноз на матч Словакия – Черногория
Словакия дома сильна, но их оборона дырявая. Черногория стабильно забивает. Ожидается открытый матч с голами с обеих сторон.
Рекомендованные ставки
- Обе забьют – да – коэффициент 1.98
- Тотал голов больше 2.5