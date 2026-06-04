5 июня 2026 года в 19:30 сборные Словакии и Черногории сыграют в товарищеском матче.

Словакия

Словаки – крепкие хозяева: 10 из 12 последних домашних матчей без поражений. Атака стабильна – 1.60 гола в среднем за 5 игр, забивают в 3 последних матчах. Проблема – оборона: словаки пропускают в среднем 2.20 гола за 5 игр. В прошлом матче победа над Мальтой (2:1). Дома Словакия опасна, но их защита вызывает тревогу.

Черногория

Черногорцы в отличной атакующей форме: забивают в 6 последних матчах, 1.80 гола в среднем за 5 игр (9 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом матче победа над Болгарией (1:0). Гости умеют забивать и на выезде способны удивить.

Факты о командах

Словакия

Не проигрывают дома в 10 из 12 матчей

За 5 матчей: 1.60 забито, 2.20 пропущено

Забивают в 3 последних матчах

Победа над Мальтой (2:1)

Черногория

Забивают в 6 последних матчах

За 5 матчей: 1.80 забито, 1.40 пропущено

Победа над Болгарией (1:0)

Прогноз на матч Словакия – Черногория

Словакия дома сильна, но их оборона дырявая. Черногория стабильно забивает. Ожидается открытый матч с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки