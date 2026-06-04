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Словакия – Черногория: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.98

04 июня 2026 8:51
Словакия - Черногория
05 июн. 2026, пятница 19:30 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.98
Обе забьют – да
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5 июня 2026 года в 19:30 сборные Словакии и Черногории сыграют в товарищеском матче.

Словакия

Словаки – крепкие хозяева: 10 из 12 последних домашних матчей без поражений. Атака стабильна – 1.60 гола в среднем за 5 игр, забивают в 3 последних матчах. Проблема – оборона: словаки пропускают в среднем 2.20 гола за 5 игр. В прошлом матче победа над Мальтой (2:1). Дома Словакия опасна, но их защита вызывает тревогу.

Черногория

Черногорцы в отличной атакующей форме: забивают в 6 последних матчах, 1.80 гола в среднем за 5 игр (9 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом матче победа над Болгарией (1:0). Гости умеют забивать и на выезде способны удивить.

Факты о командах

Словакия

  • Не проигрывают дома в 10 из 12 матчей
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 2.20 пропущено
  • Забивают в 3 последних матчах
  • Победа над Мальтой (2:1)

Черногория

  • Забивают в 6 последних матчах
  • За 5 матчей: 1.80 забито, 1.40 пропущено
  • Победа над Болгарией (1:0)

Прогноз на матч Словакия – Черногория

Словакия дома сильна, но их оборона дырявая. Черногория стабильно забивает. Ожидается открытый матч с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.98
  • Тотал голов больше 2.5

1.98
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Товарищеские матчи. Сборные Черногория Словакия
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