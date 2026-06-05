05.06.2026, пятница, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Составы команд
Словакия
Словакия
3-1-2-4
12
Суровчик
3
Вавро
16
Оберт
2
Пекарик
21
Беро
18
Гайдош
8
Дуда
7
Суслов
19
20
9
Боженик
3-1-3-2-1
27
23
Марушич
5
Вуячич
4
Милич
15
Лончар
24
10
Янкович
21
Булатович
20
Осмайич
25
Хакшабанович
18
Секулич
16
Оберт
4
Вальент
4
Вальент
16
Оберт
19
25
25
19
2
Пекарик
26
26
2
Пекарик
8
Дуда
10
Бенеш
10
Бенеш
8
Дуда
18
Гайдош
14
Сауэр
14
Сауэр
18
Гайдош
9
Боженик
13
13
9
Боженик
21
Беро
24
24
21
Беро
4
Милич
19
Шипчич
19
Шипчич
4
Милич
10
Янкович
2
2
10
Янкович
15
Лончар
0
Симун
0
Симун
15
Лончар
24
14
Брнович
14
Брнович
24
25
Хакшабанович
22
Джуканович
22
Джуканович
25
Хакшабанович
20
Осмайич
9
9
20
Осмайич
18
Секулич
16
16
18
Секулич
Остались в запасе
Словакия
Черногория
5
Любомир Шатка
ВР
23
Доминик Такац
ВР
1
Lubomír Belko
ВР
22
Peter Kováčik
ЦП
11
Roland Galčík
ЦФ
6
Peter Pokorný
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
13
B. Krijestarac
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Balša Popović
ВР
3
Андрийя Ражнатович
ЛЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
8
Дритон Камай
ЛВ
Главный тренер
Мирко Вучинич
Остались в запасе
5
Любомир Шатка
ВР
23
Доминик Такац
ВР
1
Lubomír Belko
ВР
22
Peter Kováčik
ЦП
11
Roland Galčík
ЦФ
6
Peter Pokorný
ЦФ
Остались в запасе
13
B. Krijestarac
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Balša Popović
ВР
3
Андрийя Ражнатович
ЛЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
8
Дритон Камай
ЛВ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Мирко Вучинич
Статистика матча Словакия - Черногория
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию Словакия против Черногории, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Словакия – Черногория
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»