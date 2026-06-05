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  • Словакия – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

Словакия – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

5 июня, 18:20
Словакия
05.06.2026, пятница, 19:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Черногория
4' Р. Боженик 74' О. Дуда
44' М. Осмайич 66' М. Осмайич (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
12
Якуб Суровчик
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
16
Адам Оберт
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
21
Матуш Беро
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
18
Артур Гайдош
АП
7
Томаш Суслов
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
19
Dávid Krčík
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Черногория
27
Mišo Dubljanić
ВР
4
Стефан Милич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
15
Стефан Лончар
ОП
24
Marko Perović
ЦП
10
Марко Янкович
ЦП
21
Андрия Булатович
ЦП
20
Милутин Осмайич
АП
25
Сеад Хакшабанович
ЛВ
18
Балша Секулич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Вучинич
Словакия
5
Любомир Шатка
ВР
23
Доминик Такац
ВР
1
Lubomír Belko
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
25
Kristian Bari
ЦЗ
26
Hugo Pavek
ЦЗ
10
Ласло Бенеш
ЦП
22
Peter Kováčik
ЦП
14
Марио Сауэр
АП
13
Roman Čerepkai
ЦФ
24
Michal Faško
ЦФ
11
Roland Galčík
ЦФ
6
Peter Pokorný
ЦФ
Черногория
13
B. Krijestarac
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Balša Popović
ВР
3
Андрийя Ражнатович
ЛЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
19
Никола Шипчич
ЦЗ
2
Milan Roganović
ЦП
0
Марко Симун
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
8
Дритон Камай
ЛВ
22
Виктор Джуканович
ЛВ
9
A. Kostic
ЦФ
16
Ognjen Gašević
ЦФ
3-1-2-4
12
Суровчик
3
Вавро
16
Оберт
2
Пекарик
21
Беро
18
Гайдош
8
Дуда
7
Суслов
19
20
9
Боженик
3-1-3-2-1
27
23
Марушич
5
Вуячич
4
Милич
15
Лончар
24
10
Янкович
21
Булатович
20
Осмайич
25
Хакшабанович
18
Секулич
16
Оберт
4
Вальент
4
Вальент
16
Оберт
19
25
25
19
2
Пекарик
26
26
2
Пекарик
8
Дуда
10
Бенеш
10
Бенеш
8
Дуда
18
Гайдош
14
Сауэр
14
Сауэр
18
Гайдош
9
Боженик
13
13
9
Боженик
21
Беро
24
24
21
Беро
4
Милич
19
Шипчич
19
Шипчич
4
Милич
10
Янкович
2
2
10
Янкович
15
Лончар
0
Симун
0
Симун
15
Лончар
24
14
Брнович
14
Брнович
24
25
Хакшабанович
22
Джуканович
22
Джуканович
25
Хакшабанович
20
Осмайич
9
9
20
Осмайич
18
Секулич
16
16
18
Секулич
Остались в запасе
Словакия
Черногория
5
Любомир Шатка
ВР
23
Доминик Такац
ВР
1
Lubomír Belko
ВР
22
Peter Kováčik
ЦП
11
Roland Galčík
ЦФ
6
Peter Pokorný
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
13
B. Krijestarac
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Balša Popović
ВР
3
Андрийя Ражнатович
ЛЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
8
Дритон Камай
ЛВ
Главный тренер
Мирко Вучинич
Остались в запасе
5
Любомир Шатка
ВР
23
Доминик Такац
ВР
1
Lubomír Belko
ВР
22
Peter Kováčik
ЦП
11
Roland Galčík
ЦФ
6
Peter Pokorný
ЦФ
Остались в запасе
13
B. Krijestarac
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Balša Popović
ВР
3
Андрийя Ражнатович
ЛЗ
6
Слободан Рубежич
ЦЗ
8
Дритон Камай
ЛВ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Мирко Вучинич
Статистика матча Словакия - Черногория
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию Словакия против Черногории, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Словакия – Черногория

Словакия – Черногория: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Черногория Словакия
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