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    Боков ждет чемпионства ЦСКА в предстоящем сезоне

    Бывший полузащитник ЦСКА, ныне работающий в армейской ДЮСШ при клубе, Максим Боков назвал уход Зорана Тошича серьезной потерей для команды. Он также отметил, что столичный клуб готов к чемпионству в предстоящем сезоне.

    ─ Зоран Тошич провел в ЦСКА семь лет. Его уход – это потеря?

    ─ Чего греха таить, думаю, нет. Он отличный футболист и все ему сказали огромное спасибо за время, проведенное в команде. Тошич оказал большое влияние на все те чемпионства ЦСКА, что армейцы завоевали с ним. Но футбол не стоит на месте, варьируется схемами. И к сожалению, под эту схему Зоран перестал подходить.

    ─ Чего ждать от ЦСКА в сезоне?

    ─ Цели у армейцев всегда максимальные цели. Этот сезон – не исключение. ЦСКА готов к чемпионству. В команде ничего не поменялось, а концовку прошлого сезона команда Виктора Гончаренко провела отлично. Этот багаж, плюс с видение главного тренера и тактические наработки летних сборов, определенно дадут результат.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    11.07.2017 07:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +160

      виктоша 11 июля 2017, 18:45

      Пришли Кучук, Кононов, Божович...Будет что-то интересное, может даже и сюрпризы.

      0
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      Рейтинг: +111

      baddy 11 июля 2017, 10:22

      С Васьками в защите и не надейся! Да еще ЛЧ и Кубок! Они в первом круге уже выдохнутся.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 июля 2017, 08:13

      Фантаст-хорошо если в этом году хоть в тройку войдет.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа > Диктор 11 июля 2017, 10:22

      Фантаст - это нормально, но этот - утопист.

      3
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      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > Дядя Серёжа 11 июля 2017, 13:41

      Полностью согласен.

      0
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