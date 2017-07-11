Боков ждет чемпионства ЦСКА в предстоящем сезоне

Бывший полузащитник ЦСКА, ныне работающий в армейской ДЮСШ при клубе, Максим Боков назвал уход Зорана Тошича серьезной потерей для команды. Он также отметил, что столичный клуб готов к чемпионству в предстоящем сезоне.

─ Зоран Тошич провел в ЦСКА семь лет. Его уход – это потеря?

─ Чего греха таить, думаю, нет. Он отличный футболист и все ему сказали огромное спасибо за время, проведенное в команде. Тошич оказал большое влияние на все те чемпионства ЦСКА, что армейцы завоевали с ним. Но футбол не стоит на месте, варьируется схемами. И к сожалению, под эту схему Зоран перестал подходить.

─ Чего ждать от ЦСКА в сезоне?

─ Цели у армейцев всегда максимальные цели. Этот сезон – не исключение. ЦСКА готов к чемпионству. В команде ничего не поменялось, а концовку прошлого сезона команда Виктора Гончаренко провела отлично. Этот багаж, плюс с видение главного тренера и тактические наработки летних сборов, определенно дадут результат.